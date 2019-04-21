Токаев посетил село Косшы и обсудил проблемные вопросы с руководством региона

Кокшетау. 20 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил село Косшы в Акмолинской области, где ознакомился с состоянием инженерно-транспортной инфраструктуры и осмотрел местную водозаборную станцию, передает Kazakhstan Today.

Главе государства доложили об исполнении поручения по решению проблем водо- и электроснабжения, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе поездки Касым-Жомарт Токаев также посетил среднюю школу №1 имени Р. Кошкарбаева. В беседе с педагогами и учениками глава государства подчеркнул, что в Казахстане созданы все необходимые условия для получения качественного образования.

Говоря о росте численности населения села, президент отметил, что это не должно негативно сказываться на качестве жизни граждан. Особое внимание было уделено принимаемым мерам по решению проблемы трехсменных школ.

"Мы хорошо знаем эту проблему и планируем построить школу на 1200 мест в селе Косшы. Соответствующие средства уже выделены. Этот вопрос находится на моем контроле", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом глава государства указал на несоответствие официальной численности населения фактическому количеству жителей населенного пункта.

По сведениям статистики поселок рассчитан на проживание 16 тыс. человек, а фактически здесь проживают более 50 тысяч. Это оказывает большую нагрузку на социальную сферу района. Данный вопрос мы обсудили с руководством области, будем системно его решать", - заявил президент Казахстана.

По итогам поездки глава государства дал конкретные поручения правительству и акимату Акмолинской области по устранению недостатков и дальнейшему развитию населенного пункта.

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