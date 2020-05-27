Токаев посмертно наградил полицейских, погибших при ДТП на блокпосту в Алматы

О награждении государственными наградами Республики Казахстан постановляю: за образцовое исполнение служебного долга, активное участие в обеспечении правопорядка наградить:
- орденом "Айбын" ІІ степени Жангазиева Жараса Султангалиевича (посмертно) - инспектора службы полка патрульной полиции департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;
- орденом "Айбын" ІІІ степени Абдыканова Дастана Маратжанулы (посмертно) - полицейского полка патрульной полиции департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.
Отмечается, что указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, утром 25 мая пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли.
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