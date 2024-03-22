Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Фото: Акорда
Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади Астаны поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз, сообщает Акорда.
Испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Народная мудрость гласит: "Доброе слово - это половина блага". Издавна было принято начинать новый год с хороших намерений и полезных дел. В этот день наши гостеприимные соотечественники накрывают щедрый дастархан и обращаются друг к другу с добрыми пожеланиями, расчищают родники и высаживают деревья, наводят порядок и чистоту. Праздник, воплощающий самые благородные качества и ценности нашего народа, в этом году совпал с месяцем Рамазан. Это символично отражает гармонию религии и традиций на казахской земле", - отметил Токаев.
Он напомнил, что 21 марта отмечается Ынтымақ күні - День солидарности.
Единство и солидарность входят в число главных ценностей нашего народа. Мы должны культивировать такие благородные качества, как забота и доброжелательность. Убежден, что незыблемость единства и солидарности является надежным фундаментом устойчивого развития страны", - подчеркнул глава государства.
По словам президента, Наурыз мейрамы, символизирующий обновление и возрождение, в этом году знаменует собой новый этап развития общества.
Чтобы стать передовым государством, мы все должны уверенно смотреть в будущее. Мы связываем наши надежды с молодежью, в руках которой будущее Казахстана. Мы всегда поддерживаем активных, обладающих ясным сознанием, интеллектуальных, честных, открытых молодых людей", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что Алматы является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.
Алматы оказывает огромное влияние на процветание всего Казахстана. Поэтому я уделяю особое внимание развитию города и благополучию его жителей. Уверен, в будущем Алматы станет еще краше", - сказал глава государства.
Он также рассказал о реализации 4 масштабных проектов. В их числе: модернизация теплоцентралей и инженерных сетей, строительство и ремонт дорог и запуск новой льготной жилищной программы.
Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа будут приниматься и в будущем. Еще раз искренне поздравляю всех с сегодняшним праздником весны! Желаю всем счастья и благополучия!" - подытожил Касым-Жомарт Токаев.
Затем президент вместе с собравшимися на площади горожанами посмотрел праздничный концерт.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают Наурыз - праздник весны и обновления. В разных городах Казахстана по этому поводу запланированы концерты и праздничные мероприятия.