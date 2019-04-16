Токаев предложил открыть туристический кластер по маршруту Туркестан - Самарканд - Бухара

Ташкент. 15 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в Ташкенте принял участие в церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, перед началом церемонии главы государств осмотрели выставку "Наследие Великой Степи", раскрывающую основные положения статьи Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева "Семь граней Великой Степи". На выставке представлены шедевры древнего искусства Казахстана из фондов Национального музея РК, в том числе Иссыкский золотой человек, реконструкции коней и конского снаряжения из Берельских курганов, "Таксайская принцесса", уникальные экспонаты Государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан".

На торжественной церемонии Токаев поблагодарил президента РУ и узбекский народ за теплый прием и гостеприимство.

"Нас связывает единый язык, религия, общая история и одна судьба. Наши народы - наследники древней и великой цивилизации Центральной Азии. Мы смогли сохранить традиции, ценности и культурно-духовное наследие предков, вместе пройдя через множество судьбоносных испытаний", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что между Казахстаном и Узбекистаном крепнет приграничное сотрудничество, неуклонно растет товарооборот.

"Твердо могу сказать, что на сегодняшний день в казахстанско-узбекских отношениях не существует проблемных вопросов. Благодаря усилиям Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева и уважаемого президента Шавката Мирзиёева казахско-узбекские отношения переживают настоящий подъем", - заявил президент Казахстана.

Кроме того, президент Казахстана отдельно остановился на принимаемых мерах по поддержке узбекской диаспоры в Казахстане.

"Мы делаем все для того, чтобы узбеки, постоянно проживающие в нашей стране, могли бы в полной мере удовлетворить свои духовные, социальные запросы. В Казахстане действуют десятки узбекских этнокультурных центров, открытых практически во всех регионах. Узбекский язык представлен в Казахстане в медийной сфере, системе образования, культурной жизни. Пользуются успехом у зрительской аудитории два узбекских театра", - рассказал глава государства.

Он также подчеркнул, что укреплению тесных двусторонних связей способствовал прошедший Год Узбекистана в Казахстане, в рамках которого было проведено более 200 совместных мероприятий, и особо отметил первый Межрегиональный форум в Шымкенте.

"Мы последовательно идем к достижению нашей цели - увеличению двустороннего товарооборота до $5 млрд. Ведется работа по активизации транспортного сообщения. Серьезные возможности для выхода на рынки Европы и Азии открывает развитие транзитно-логистической инфраструктуры наших стран", - сказал президент Казахстана.

Глава государства отметил, что Год Казахстана в Узбекистане стал знаменательным событием, имеющим особое значение не только для двусторонних отношений, но и для формирования атмосферы взаимопонимания и доверия во всей Центральной Азии.

От тесного взаимодействия и согласованных действий Казахстана и Узбекистана во многом зависят успешное экономическое развитие, стабильность и безопасность Центральной Азии. Предлагаю связать между собой главные духовные и исторические центры наших стран, являющиеся достоянием не только тюркской, но и всей мировой культуры. И в оперативном режиме открыть туристический кластер, соединив в один маршрут Туркестан, Самарканд, Бухару", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления президент Казахстана подчеркнул, что общим долгом настоящего поколения является сохранение завещанных предками дружбы и единства казахского и узбекского народов и объявил Год Казахстана в Узбекистане открытым.

Кроме того, по информации пресс-службы, сегодня президент Казахстана возложил цветы к Монументу Независимости и гуманизма в Ташкенте и почтил память предков, которые стремились к свободе узбекского народа. Скульптурный комплекс расположен на площади Мустакиллик и символизирует устремления и призывы узбекской нации к миру, свободе, милосердию, добрососедству, дружбе и братству.

Монумент представляет собой украшенную орнаментальным узором металлическую сферу, на которой изображена карта Узбекистана. Памятник дополняется скульптурой счастливой матери с ребенком на руках.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства