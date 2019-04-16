Токаев прибыл c государственным визитом в Ташкент

Фото: akorda.kz

Ташкент. 15 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом столицу Узбекистана - Ташкент, передает Kazakhstan Today.

В рамках визита состоятся переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в узком и расширенном форматах, подписание ряда двусторонних документов, а также брифинг глав государств для представителей средств массовой информации, сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме этого, глава государства примет участие в торжественной церемонии официального открытия Года Казахстана в Узбекистане.

По данным официального сайта президента Узбекистана, по прибытии в Международный аэропорт Ташкента Токаева встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Основные мероприятия государственного визита состоятся завтра, 15 апреля, в резиденции Куксарой. В ходе переговоров в узком и расширенном составах будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия, планируется подписание ряда важных совместных документов", - говорится в сообщении сайта от 14 апреля.

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