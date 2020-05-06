Токаев прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Вместе с валютами других стран произошел и спад курса нашего тенге. В этой связи правительство и Национальный банк приняли конкретные меры для стабилизации ситуации. Я поручил квазигосударственному сектору часть прибыли в виде валюты, поступающей от экспорта, реализовывать на внутреннем рынке. Так они возвращают в нашу финансовую систему депозиты в иностранной валюте. Эти деньги будут направлены на реализацию конкретных проектов", - цитирует президента агентство "Казинформ".
Глава государства отметил, что эти и ряд других мероприятий направлены на недопущение возникновения дефицита доллара. Но в условиях рыночной экономики урегулировать такой вопрос очень непросто.
Не секрет, что основная часть валюты в нашу страну поступает от экспорта сырья. Рано или поздно курс тенге стабилизируется. Однако на это влияют и внешние факторы. Курс тенге в отношении к доллару зависит от спроса и предложения на валютном рынке, поэтому уполномоченные органы будут пресекать незаконные операции на валютном рынке. В предстоящий период Национальный банк будет придерживаться принципа свободно плавающего курса тенге и продолжит совместную с правительством работу", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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