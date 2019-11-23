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Токаев провел командно-штабные учения с подчиненными

22.11.2019, 19:34 8722
Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел командно-штабные учения с первыми руководителями госорганов, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня под руководством президента Республики Казахстан - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева в Министерстве обороны проведены стратегические командно-штабные учения с первыми руководителями государственных органов", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Главе государства доложили об основных этапах и задачах учений, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия в обеспечении военной безопасности и обороны Республики Казахстан с учетом современных вызовов.
 
В ходе учений отработаны вопросы применения государственных мер военного и невоенного характера по устранению внешних угроз безопасности страны.
 
Глава государства дал ряд поручений по совершенствованию нормативных правовых актов в области военной безопасности и введению в практику мероприятий по подготовке госорганов к решению задач обороны.
 
По завершении учений Токаев почтил память солдат и офицеров казахстанской армии, павших при исполнении воинского долга, отметили в пресс-службе.
 
Напомним, сегодня в Алматы на объекте Халык арена прошли плановые антитеррористические учения.
 

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