Токаев провел командно-штабные учения с подчиненными

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел командно-штабные учения с первыми руководителями госорганов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня под руководством президента Республики Казахстан - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева в Министерстве обороны проведены стратегические командно-штабные учения с первыми руководителями государственных органов", - сообщила пресс-служба Акорды.

Главе государства доложили об основных этапах и задачах учений, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия в обеспечении военной безопасности и обороны Республики Казахстан с учетом современных вызовов.

В ходе учений отработаны вопросы применения государственных мер военного и невоенного характера по устранению внешних угроз безопасности страны.

Глава государства дал ряд поручений по совершенствованию нормативных правовых актов в области военной безопасности и введению в практику мероприятий по подготовке госорганов к решению задач обороны.

По завершении учений Токаев почтил память солдат и офицеров казахстанской армии, павших при исполнении воинского долга, отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в Алматы на объекте Халык арена прошли плановые антитеррористические учения

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