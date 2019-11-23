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В Алматы проходят плановые антитеррористические учения

22.11.2019, 08:51 11827
Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - 22 ноября 2019 года на объекте Халык арена, проходят плановые антитеррористические учения, сообщили в Алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, передает Kazakhstan Today.
 
Учения проводятся с целью отработки навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении.
 
"Вместе с тем информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений", - отметили в ведомстве.
 
Кроме того, следует отметить, что, согласно статье 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.
 

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