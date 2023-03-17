Токаев: трагедия Турции - это трагедия всех тюркских народов  

Фото: Акорда

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Анкара. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь", сообщает пресс-служба - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь", сообщает пресс-служба Акорды





Сегодня мы собрались в Анкаре в связи с разрушительным землетрясением, ставшим для братской Турции настоящей трагедий и унесшим тысячи человеческих жизней. Хочу вновь выразить соболезнования родным и близким погибших, а также всему турецкому народу", - сказал Токаев.





Президент РК отметил, что трагедия Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, - это трагедия всех тюркских народов.





У казахов есть поговорка "разделенное горе становится меньше". Наш народ никогда не оставался в стороне, когда близкие переживали тяжелые времена. Народ Казахстана безотлагательно протянул руку помощи турецким братьям. Оперативно были направлены спасатели и врачи. В поисково-спасательных операциях были задействованы самые опытные, квалифицированные специалисты, оснащенные необходимым оборудованием. Братской стране была оказана гуманитарная и финансовая помощь", - сказал глава государства.





Акорда





Он добавил, что разрушительное землетрясение не оставило равнодушными и наших граждан, которые поддержали братский турецкий народ в беде.





У казахов есть хорошая традиция - асар. Вместе люди протягивают руку помощи нуждающимся. Многие волонтеры из Казахстана откликнулись, приехали в Турцию и работали не покладая рук. Это настоящие патриоты и люди с большой душой. Активное участие волонтеров - это крайне важное дело. Поэтому я приглашаю всех представителей стран ОТГ к участию в форуме волонтеров, который пройдет в этом году в Астане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Президент Казахстана добавил, что казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия.





Акорда





Уверен, что это послужит знаком нашей искренней заботы о братском турецком народе", - отметил глава государства.





Президент Казахстана подчеркнул, что в самый критический момент тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость.





Пусть крепнет наше единство и становится прочнее наше сотрудничество, которое всегда опирается на взаимную поддержку", - сказал он.





Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на важность темы саммита "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь". Сегодня рост числа природных и техногенных катастроф становится одной из наиболее актуальных международных проблем.





Акорда





В столь сложный период Казахстан является активным участником гуманитарных усилий. Наша страна всегда оказывает помощь государствам, пострадавшим от стихийных бедствий", - сказал Токаев.





По словам главы государства, мы не ограничиваемся оказанием материальной и продовольственной гуманитарной помощи. Казахстан также направляет спасателей и готов к активному участию в ликвидации последствий стихийных бедствий.





Токаев также добавил, что тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Нужно также укреплять взаимодействие между секретариатом ОТГ и ее участниками.





Первое. Мы должны объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам. Поэтому предлагаю в рамках организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы. Этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана. Считаю целесообразным придать совместным силам статус секретариата гражданской защиты организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия", - сказал президент Казахстана.





Второе. Землетрясение в Турции показало необходимость координации действий по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что об этом четко говорится и в концепции "Видение тюркского мира - 2040".





Поэтому важно повышать готовность поисково-спасательных служб. Предлагаю разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ. Эта мера позволит оперативно реагировать в критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - сказал президент РК.





Акорда





Третье. Актуальным является обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами.





Этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы "Қазқұтқару". Приглашаю спасательные службы государств - членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предлагаю организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы", - сказал глава государства.





Президент Казахстана отметил, что в условиях сложной геополитической и экономической ситуации в мире очень важно укрепление сотрудничества тюркского мира.





Тем самым наша организация демонстрирует, что заняла достойное место на международной арене. Нашим странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Это одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана", - сказал Токаев.





Он пригласил участников саммита принять участие в 10-м юбилейном саммите ОТГ, который пройдет в октябре этого года в священном Туркестане.





Казахстану этой осенью также перейдет председательство в Организации тюркских государств. Мы планируем провести ряд значимых мероприятий в этот период", - сказал глава государства.





Напомним , почти 48 тысяч человек погибли в результате разрушительных землетрясений в Турции в феврале.





Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.





По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.



