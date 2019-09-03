Токаев встретился с новым омбудсменом Казахстана

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам человека Эльвиру Азимову, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи глава государства обозначил основные направления работы и задачи, которые предстоит решить вновь назначенному уполномоченному по правам человека, сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, президент дал Эльвире Азимовой ряд конкретных поручений по укреплению взаимодействия с парламентом и правительством, а также международными организациями по вопросам правозащитной деятельности.

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