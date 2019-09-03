Уполномоченным по правам человека в РК избрали Эльвиру Азимову

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената депутаты палаты одобрили предложенную президентом кандидатуру Эльвиры Азимовой на должность уполномоченного по правам человека в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
Напомним, экс-омбудсмен Аскар Шакиров был избран заместителем председателя сената парламента. Спикером палаты избрана Дарига Назарбаева.
Также на заседании избраны председатели комитетов сената.
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