Уполномоченным по правам человека в РК избрали Эльвиру Азимову

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената депутаты палаты одобрили предложенную президентом кандидатуру Эльвиры Азимовой на должность уполномоченного по правам человека в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

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