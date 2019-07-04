Токаев ввел мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора", передает Kazakhstan Today.

Согласно указу, размещенному на сайте Акорды, мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора вводится до 31 декабря 2020 года.

Исключение составляют юридические лица, осуществляющие деятельность в социальной сфере и (или) в области жизнеобеспечения населенных пунктов. Юридические лица, создаваемые в рамках оптимизации действующих юридических лиц путём их реорганизации (слияния или преобразования). Акционерные общества (товарищества с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которых субъектам квазигосударственного сектора будет принадлежать 50 и менее процентов голосующих акций (долей участия). Юридические лица, создаваемые по поручению и (или) согласованию с президентом Республики Казахстан.

Мораторий вводится в целях сокращения участия государства в предпринимательской деятельности и создания условий для развития частного сектора.

Правительству РК совместно с местными исполнительными органами и субъектами квазигосударственного сектора, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту, поручено принять необходимые меры по реализации настоящего указа.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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