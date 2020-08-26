Токаев выразил соболезнования президенту Грузии в связи с гибелью людей в автокатастрофе

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате автокатастрофы, произошедшей на горной дороге близ Шатили в Грузии, передает Kazakhstan Today.

Разделяя боль невосполнимой утраты в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественному народу Грузии и семьям, потерявшим близких", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в трагическом происшествии.

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