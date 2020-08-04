Токаев выразил соболезнования семье известного общественного деятеля Салтанат Рахимбековой

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - В связи с кончиной известного общественного деятеля, эколога, доктора экономических наук Салтанат Темиркулкызы Рахимбековой президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования ее супругу – председателю правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутаю Рахимбекову, родным и близким покойной, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Салтанат Темиркулкызы на протяжении долгих лет плодотворно работала в сфере охраны окружающей среды, вносила вклад в совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, развитие "зеленой" экономики. Будучи сопредседателем Союза женщин-предпринимателей Казахстана, президентом Гражданского альянса страны, принимала активное участие в общественно-политической жизни страны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме.

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