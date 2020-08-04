Ушла из жизни президент Гражданского альянса РК Салтанат Рахимбекова

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Президент Гражданского альянса Республики Казахстан Салтанат Рахимбекова скончалась от пневмонии, передает Kazakhstan Today.

Трагическая весть. Потеряли мы нашего близкого друга, коллегу, соратника, единомышленника Салтанат Рахимбекову. Она долго боролась с этой болезнью. Любящий супруг Толеутай Рахимбеков делал все, что мог, все эти дни был рядом. Трудно поверить, что Салтанат Темиркуловны теперь нет с нами. Искренние соболезнования Токе, детям, близким", - написал в Facebook общественный деятель Мурат Абенов.

11 июля супруг Салтанат Рахимбековой сообщил, что его супруга с пневмонией оказалась в реанимации.

Проклятая пневмония не обошла стороной и мою семью. Моя Салтанат, моя любимая Салтуша оказалась в реанимации. Температура 39 и выше. Как уверяют врачи, а я им верю, это не из-за коронавируса. Дело в том, что Салтанат проходила плановую госпитализацию, в ходе которой появилась пневмония", - рассказал Толеутай Рахимбеков в Facebook .

Салтанат Рахимбекова родилась в 1965 году в селе Джамбул Чимкентской области КазССР. Окончила Казахский сельскохозяйственный институт. Она известный общественный деятель в области "зеленой" экономики и экологии. Была советником министра охраны окружающей среды, председателем правления союза "Атамекен", сопредседателем Союза женщин предпринимателей страны.

Награждена орденом "Курмет", почетной грамотой президента Республики Казахстан и пятью юбилейными медалями Казахстана. Лауреат международной общественной премии "Созидание". Имеет звание "Почетный гражданин Махтааральского района Южно-Казахстанской области".

В июне 2020 года была избрана президентом Гражданского альянса Казахстана.

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