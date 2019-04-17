Токаев выразил сочувствие народу Франции в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил сочувствие народу Франции в связи с разрушительным пожаром в Соборе Парижской Богоматери, передает Kazakhstan Today.

Выражаю искреннее сочувствие президенту и народу Франции по поводу разрушительного пожара в Соборе Парижской Богоматери, уникальном памятнике французской и мировой культуры", - написал Токаев в Twitter.

Как пишет Русская служба Би-би-си , пожар в соборе Нотр-Дам начался в понедельник, около семи вечера по парижскому времени. Всего через два часа на глазах жителей города и туристов, наблюдавших за пожаром, обрушилась крыша собора и шпиль. Пожарные боролись с огнем больше девяти часов, при этом серьезно пострадал один пожарный. Причины бедствия еще предстоит выяснить.

На месте работали почти 500 человек. От тушения с воздуха пожарные отказались, опасаясь обрушения каркаса храма. Локализовать пламя удалось лишь к четырем утра по парижскому времени (пять по Москве).

По предварительным данным, пожар мог быть как-то связан с реставрационными работами, которые начались в храме в апреле. Вокруг собора возвели строительные леса, пламя вспыхнуло в задней части кровли, возле них, и быстро распространилось по крыше.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что здание собора будет полностью восстановлено. Деньги на восстановление памятника архитектуры пообещали пожертвовать ряд крупных компаний и бизнесменов. Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино пообещал пожертвовать 100 млн евро на реставрацию собора Парижской Богоматери. Также президент группы компаний LVMH Бернар Арно заявил, что выделит 200 млн евро на восстановление собора.

Отмечается, что основные конструкции и интерьеры здания сохранились, алтарь и алтарный крест целы. Огонь не затронул реликвии, хранящиеся в соборе, в частности, терновый венец Иисуса Христа.

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