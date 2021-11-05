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Токаев высказался о беспорядках в селе Пиджим

04.11.2021, 20:00 54406
Фото: KTK
ЭКИБАСТУЗ. 4 НОЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе республиканского совещания по развитию моногородов затронул вопрос сохранения единства и согласия в обществе, высказавшись по поводу недавних событий в поселке Пиджим Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Произошла банальная групповая драка в школе. Это недопустимо. Получение травм учащимися в стенах школы - это серьезное ЧП! Возмущение наших граждан вполне обоснованно. Далее произошла хулиганская выходка молодежи. Но такую реакцию можно и нужно было предвидеть и упредить. Однако этого не было сделано. А в информационном пространстве данный инцидент приобрел ярко выраженный межэтнический окрас. Здесь никакого межэтнического конфликта не было! Но определенные группы провокаторов и недоброжелателей нашей страны разукрасили этот инцидент именно таким образом. Со стороны правоохранительных органов, как и со стороны Администрации президента, каких-либо мер в отношении таких провокаторов не предпринимается, что удивительно. Мы же должны реагировать. Эти провокаторы наносят самый серьезный ущерб национальной безопасности нашего государства. Поэтому из этого инцидента мы должны сделать правильные выводы", - подчеркнул глава государства.

 
Президент указал на необходимость укреплять в обществе традиции дружбы и добрососедства представителей разных этносов и конфессий, выработки алгоритмов реагирования на подобные инциденты. По его словам, любые проявления и действия, направленные на подрыв единства нашего народа, на нанесение ущерба национальной безопасности, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, будут жестко пресекаться правоохранительными органами.
 
 
О чем говорилось на республиканском совещании по развитию моногородов
 
В ходе мероприятия Токаев подробно остановился на актуальных проблемах развития моногородов. В частности, он указал на необходимость срочного пересмотра государственной политики в отношении этих населенных пунктов.
 
Глава государства отметил, что моногорода в Казахстане имеют различные перспективы развития: от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации. По его оценке, некоторые из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику. В качестве примера в выступлении были приведены Кентау и Экибастуз, моногорода Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. При этом президент подчеркнул, что таких положительных примеров немного.
 

В целом дисбалансы в развитии моногородов очевидны. Считаю правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала. В этом вопросе следует быть предельно прагматичными. Заниматься самообманом и вводить в заблуждение жителей мы не имеем права. От правильного анализа будут зависеть и инструменты поддержки того или иного города", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства поручил правительству совместно с акиматами провести по всем моногородам соответствующий анализ, который должен учитывать разрабатываемый План территориального развития и Планы развития регионов. Он поставил задачу завершить данную работу до 1 марта 2022 года.
 
Наряду с этим президент отметил важность обеспечения стратегической транспортной связанности крупных отдаленных моногородов с другими регионами страны.
 

Я уже дал поручение завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нур-Султан - Алматы, которая значительно повысит потенциал города Балхаша. Растущий грузопоток между севером и югом страны, международный транзит, а также приток туристов на уникальное озеро способны обеспечить его долгосрочный экономический рост. В 2024 году должно быть завершено строительство автодороги Жезказган - Кызылорда. Это позволит усилить торгово-транспортную связанность городов Жезказган и Сатпаев, а также увеличить грузовой транзит", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В выступлении также была отмечена важная роль "якорных" проектов в диверсификации экономики моногородов и развитии малого и среднего бизнеса.
 

Как отмечено правительством, реализуется 79 таких проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 20 тысяч рабочих мест. Однако в трех моногородах реализация "якорных" проектов остановлена, в городе Аксай эти проекты недозагружены. Неблагополучная обстановка в этом плане сложилась в городах Текели, Хромтау, Рудном, Аксае. Почти 75% стабильно работающих "якорных" проектов были запущены до 2017 года. На сегодня в моногородах заявлено всего 30 проектов, которые пока находятся на стадии планирования, многие из которых тянутся с начала десятилетия. Отсутствуют проекты в Акмолинской, Актюбинской и Алматинской областях. Всего один проект запланирован в Западно-Казахстанской области. 14 из 19 вновь запланированных проектов, или почти 75%, приходится на Павлодарскую и Карагандинскую области", - заявил глава государства.

 
Другой приоритетной задачей президент считает геологическое изучение недр вблизи моногородов.
 

В первую очередь следует обратить внимание на 7 перспективных участков в пределах моногородов Риддера, Хромтау, Жезказгана, Темиртау и Балхаша. Крупные неосвоенные месторождения меди имеются вблизи Жезказгана и Сатпаева. Недропользователи готовы начать активную геологоразведку и разработку месторождений при благоприятном и стабильном налоговом режиме. Это даст новую жизнь многим моногородам", - поручил глава государства.

 
Отдельный блок в выступлении был посвящен стратегии развития Экибастуза, который является топливно-энергетическим центром всей страны.
 

Крайне важно завершить модернизацию энергоблоков ГРЭС-1 в 2023 году. Требуется наконец закончить строительство третьего блока ГРЭС-2. Затянули работу - впереди маячит дефицит электроэнергии. Поручаю завершить строительство до конца 2024 года", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В ходе совещания, наряду с тематикой развития моногородов, президент привлек внимание акимов регионов и членов правительства к ряду актуальных вопросов, требующих оперативного реагирования. В качестве первой проблемы он указал на рост уровня инфляции.
 

В текущем году цены на социально значимые продтовары выросли на 10,4%. По итогам 9 месяцев общий рост инфляции составил 8,9%. Несмотря на сбор урожая, цены на овощную продукцию растут. Продолжается рост и по другим продтоварам. По моему поручению созданы региональные комиссии по расследованию посреднических схем. Результатов не видят ни президент, ни граждане. Администрация президента должна разобраться и доложить в недельный срок", - потребовал глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев остановился и на текущей эпидемиологической ситуации.
 

Ежесуточный план вакцинации исполняется только на треть. С учетом постоянно выявляемых в мире новых штаммов это недопустимо. Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте, сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения", - поручил президент.

 
Актуальной проблемой стал дефицит дизельного топлива в стране. Касым-Жомарт Токаев указал на то, что правительство и фонд "Самрук-Казына" не смогли предотвратить дефицит нефтепродуктов. Кроме того, глава государства затронул вопрос качественной модернизации НПЗ, выразив возмущение тем, что после выделения 2 трлн тенге на модернизацию заводов внеплановые остановки НПЗ на ремонт продолжаются.
 
Президент также выразил озабоченность в связи с обмелением и ухудшением экологического состояния трансграничных рек, в особенности Сырдарьи, Урала и Или. Для решения проблемы глава государства призвал кардинально изменить подходы к водопотреблению, в том числе с помощью новых технологий и цифровизации. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем поручении приступить к реконструкции 120 каналов и построить 9 новых водохранилищ.
 
В своем выступлении президент вновь остановился на вопросе эффективности субсидирования сельского хозяйства, на которое за последние 5 лет было выделено более 2 триллионов тенге.
 

Что мы имеем в результате? Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет. Нет и серьезного экономического эффекта. На рынках доминирует импортная сельхозпродукция соседних стран. Я поручал антикоррупционному ведомству вместе с прокуратурой и другими органами провести комплексный анализ этой сферы. Привлечь к этому общественность и самих аграриев", - сказал глава государства.

 
Подробно о результатах расследования коррупционных фактов и хищений в сфере субсидий доложил руководитель Антикоррупционного ведомства Марат Ахметжанов.
 

Факты, конечно, удручающие. Многомиллиардные суммы ущерба государству. Обращаю особое внимание на качество расследования. Надо отметить, что эта практика, которую вы сейчас изложили, имела место на протяжении целого ряда лет. Это не вчерашний вопрос. Поэтому поручаю на высоком уровне провести дальнейшее расследование. Всех ответственных лиц нам нужно наказать. В конце концов, места для всех в колониях хватит", - предупредил президент.

 
Резюмируя свое выступление, Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что госаппарат, являющийся основой управления государством, должен нести ответственность и выполнять самую тяжелую работу.
 

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В Казахстане денежные взыскания наложили на 6 акимов городов и 5 акимов районов

05.11.2021, 18:17 1918
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Канат Мусин в ходе брифинга в СЦК заявил, что в Казахстане денежные взыскания наложили на шесть акимов городов и пять акимов районов, передает KAZAKHSATN TODAY.
 
По его словам, денежное взыскание - это новый инструмент, которого ранее в законодательстве не было. Суды до введения административного кодекса могли воздействовать на нарушителей в процессе рассмотрения дела только лишь замечанием, которое было не совсем действенным. Теперь, как отметил Мусин, в руках судьи есть такой инструмент, как денежное взыскание.
 

Этот инструмент существенно дисциплинирует участников процесса, в том числе, и государственные органы", - подчеркнул он.

 
По данным председателя Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, всего за 4 месяца в стране судьями было наложено 175 денежных взысканий, общая сумма наложенных взысканий составила почти 6 млн тенге, из них почти 5 млн тенге уже поступили в бюджет.
 

Особенностью этого взыскания является то, что можно обжаловать такое решение суда, но предварительно этот штраф должен быть сначала уплачен. Поэтому сейчас ответчики и государственные органы стали более дисциплинированными, поскольку сумма денежных взысканий начинается от 10 МРП и достигает 100 МРП. Это довольно серьезные деньги, которые заставляют задуматься над тем, как правильно следует действовать", - сказал Канат Мусин.

 
Как уточнил председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, 140 денежных взысканий наложено на сторону ответчика, как правило, это административные органы либо частные судебные исполнители. К примеру, на сотрудников государственных органов и местных исполнительных органов в целом судами наложено 97 денежных взысканий. В том числе, на таких чиновников госорганов, как председатель комитета одного из министерств, руководитель департамента внутреннего госаудита, департамента госдоходов, департамента полиции и так далее. То есть, здесь речь идет отнюдь не о рядовых работниках. На сотрудников акиматов было наложено 58 денежных взысканий, в том числе на шесть акимов городов, пять акимов районов и трех руководителей аппаратов", - сообщил Мусин.

Кроме того, по его словам, за первое полугодие 2021 года в Казахстане уволили шесть судей по отрицательным мотивам.

Работа по совершенствованию  судейского корпуса ведется постоянно. Об этом информация в СМИ всегда есть. Сейчас идет судебный процесс над судьей Жангуттиновым, который был задержан по подозрению в получении взятки. В целом по состоянию на 1 июля освобождено по отрицательным мотивам шесть судей", - уточнил Мусин.


 

Минсельхоз сделал заявление в связи с расследованиями Антикора

05.11.2021, 17:15 5374
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве сельского хозяйства сделали заявление в связи с расследованиями, проводимыми Агентством по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизмов субсидирования.
 
Совместно с Агентством по противодействию коррупции РК и сельхозтоваропроизводителями создана специальная рабочая группа, которая системно рассматривает выявленные проблемы и вырабатывает пути решения. Внешний анализ коррупционных рисков проводился с 9 августа по 20 сентября 2021 года. Дважды продлевался срок проведения проверки, до 30 сентября и до 15 октября. За время проведения проверки были проанализированы действующие нормативные правовые акты по субсидированию отрасли, подготовлены конкретные предложения по устранению имеющихся пробелов и недостатков. Разработаны новые подходы субсидирования сельского хозяйства".
 
В частности, предусмотрена оптимизация направлений субсидирования и упрощение их механизмов. Кроме того, будет обеспечена равная доступность мер господдержки для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Помимо этого, будут введены нормы, повышающие ответственность получателей субсидий путем взятия ими встречных обязательств по достижению конечных результатов с конкретными индикативными показателями.
 
Параллельно ведется работа по дальнейшему совершенствованию законодательной базы племенного животноводства, путем внесения в нее необходимых изменений и дополнений, исключающих проявление коррупционных правонарушений. Соответствующий законопроект находится в мажилисе парламента РК.
 

Планируется перевести на цифровой формат деятельность сферы ветеринарии по учету животных и автоматизации процессов передачи информаций о животных в базу данных ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных) с целью исключения влияния на эти процессы человеческого фактора. В целом, предлагаемые меры по совершенствованию механизмов субсидирования будут обсуждаться со всеми заинтересованными государственными органами и организациями, сельхозтоваропроизводителями и пройдут строгую антикоррупционную экспертизу, что позволит создать эффективную систему субсидирования сельского хозяйства, способствующей развитию отрасли и выполнению поставленных президентом задач", - подчеркнули в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что антикоррупционное ведомство проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана
 
Позже аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал задержания в рамках спецоперации. По его словам, уголовное дело возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей. Как отметил глава региона, 80% этой работы предполагалось субсидировать. Он подчеркнул, что этой деятельностью занимался Национальный аграрный научный образовательный центр. 
 

Под руководством президента Казахстана проведены стратегические командно-штабные военные учения

05.11.2021, 16:24 9586
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве обороны под руководством президента Республики Казахстан - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проведены очередные стратегические командно-штабные военные учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководители государственных органов доложили президенту о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
По итогам учений глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию Вооруженных сил Республики Казахстан.
 
 

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