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Наблюдается катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния трансграничных рек - президент РК

04.11.2021, 13:09 52057
ЭКИБАСТУЗ. 4 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об обмелении и ухудшении экологического состояния трансграничных рек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наблюдается катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния трансграничных рек, в особенности Сырдарьи, Урала и Или. Во многом это связано со снижением объемов поступающей воды из соседних стран из-за возрастающего там водопотребления", - сказал Токаев.

 
Глава государства отметил, что предстоит кардинально изменять подходы к водопотреблению, в том числе с помощью новых технологий и цифровизации. Это в первую очередь касается промышленности и сельского хозяйства.
 

Для сохранения экосистем водных объектов и бережного использования ресурсов мною поручено приступить к реконструкции 120 каналов и построить 9 новых водохранилищ", - сказал президент РК.

 
Он отметил, что эта важнейшая инициатива позволит в определённой степени снизить зависимость от воды, поступающей из других стран.

 

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Совместные меры по сохранению популяции сайгака согласовали Казахстан, Монголия, Российская Федерация и Узбекистан

05.11.2021, 13:59 9100
Совместные меры по сохранению популяции сайгака согласовали Казахстан, Монголия, Российская Федерация и Узбекистан
Фото: Saiga Antelope
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Казахстан, Монголия, Российская Федерация и Узбекистан согласовали новые совместные меры по сохранению сайгака в соответствии с Конвенцией ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В течение следующих пяти лет программа обеспечит новую основу для сохранения и устойчивого использования этого вида на всей территории его ареала, сообщает сайт Конвенции по мигрирующим видам
 
Программа рассматривает различные подходы по сохранению сайгака в зависимости от отдельного статуса вида по пяти различным популяциям. В то время как численность сайгакa в Узбекистане сокращается, в Казахстане онa увеличилaсь в десять раз с 2015 года, с примерно 83 тыс. особей в 2015 году до 842 тыс. в 2021 году. Поэтому правительство РК может рассмотреть вопрос об устойчивом промысле этих животных. В Монголии и России численность сайгакa растет, но все еще остается низкой. 
 

Значительную роль в этой положительной динамике сыграли природоохранные усилия государств ареала, научных учреждений и НПО при содействии секретариатов КМВ и СИТЕС. Страны ареала и НПО сообщили о текущих природоохранных программах, включая меры по борьбе с браконьерством, которые были усилены в последние годы. Тем не менее, угрозы для сайгаков, такие как болезни диких животных, браконьерство, столкновения между человеком и дикими животными и препятствия для миграции, продолжают существовать и могут иметь разрушительные последствия, особенно в небольших популяциях. В течение следующих пяти лет правительства продолжат борьбу с этими угрозами". 

 
Сайгаки полагаются на свою способность мигрировать на большие расстояния во избежание неблагоприятных погодных условий и склонны к массовому вымиранию. В 2015 году около 200 000 сайгаков погибли в результате болезни и экстремальных погодных условий.
 
Ранее сообщалось, что казахстанская ассоциация сохранения биооразнообразия (АСБК) установила семь спутниковых ошейников на сайгаках в Западном Казахстане. Специалисты планируют пометить и сайгаков, обитающих на Устюрте. 
 

Зеленые насаждения за 22 млн тенге засыхают близ Тараза

05.11.2021, 12:46 13906
ТАРАЗ. 5 НОЯБРЯ - Жители Жамбылской области обеспокоены гибелью деревьев на территории в 100 гектаров близ Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жители Жамбылской области обеспокоены гибелью деревьев близ Тараза.
 

Там только отдельные деревья остались как-то еще зеленые, а так практически весь зеленый пояс, сотни тысяч деревьев, все сухие. Должна быть экспертиза проведена и выяснена причина. Получается, что деньги на ветер, средства на ветер, а результата нет", - высказался общественный деятель Рауф Сабитов.

 
Территория более 100 гектаров частично закреплена за несколькими заводами. Высаживать деревья здесь начали еще в советское время. Тогда же был налажен арычный полив водой из Кыргызстана, а после - промышленной с фосфорного завода. Но в какой-то момент все источники иссякли, сообщает телеканал КТК.
 
В том, что зеленый пояс высох, представители ближайших заводов винят недавно появившиеся гипсовые предприятия. По их словам, ночью округу окутывает ядовитыми парами, отчего деревья и умирают. 
 
Однако чиновники говорят, что ничего страшного не происходит. 
 

Территория относится к Жамбылскому району, но высаживали саженцы мы, следим за ними тоже мы. Сейчас вегетационный период, если высохли деревья, мы будем заново высаживать саженцы, это не страшно", - считает руководитель отдела ЖКХ акимата Тараза Зият Турсынулы.

 
Чиновник добавил, что за несколько лет высадили более 42 тысяч саженцев, было потрачено 22 миллиона тенге бюджетных денег. Но будут ли разбираться в причинах массовой гибели деревьев, он так и не уточнил. 
 
В репортаже говорится, что на этой территории в 100 гектаров вот уже несколько лет высаживают деревья. Зеленые насаждения должны были хоть немного улучшить экологический фон вокруг работающих промышленных предприятий. Но вряд ли сухие ветви смогут справиться со своей задачей - сейчас они больше похожи на дрова.

 

В Минэкологии назвали причины обмеления Каспия в районе Актау

05.11.2021, 10:15 21007
АКТАУ. 5 НОЯБРЯ - Изменение климата и антропогенное влияние стали причинами обмеления Каспийского моря в районе Кендирли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В социальных сетях пользователи пересылают друг другу видеоролик, в котором показано обнажившееся дно побережья Каспийского моря.
 

Это район Кендирли, недалеко от Актау. Эта территория, особенно северо-восточная часть моря, имеет малые уклоны дна прилегающей суши, очень мелководные, которые превращаются в болотистые места. Вместе с тем, по итогам многолетних наблюдений, в настоящее время зафиксирована тенденция падения уровня Каспийского моря", - рассказали в Минэколгии.

 
По информации ведомства, уровень снижается с 2005 года. Согласно анализу, с 2005 по 2020 годы падение составило 133 сантиметра, а в прогнозе за 2021 год - уже больше 140 сантиметров.
 

Прежде всего причина обмеления связана с верификацией водно-балансовых характеристик как самого Каспийского моря, так и его бассейна. Изменение климата в этом бассейне приводит к уменьшению стока. Другая причина - антропогенное влияние, так как основные реки, питающие Каспий - Волга, Жайык (Урал), Кавказские реки - все зарегулированы. На них построено много крупных водохранилищ, ведется интенсивная хозяйственная деятельность", - пояснили экологи.

 
По их словам, наличие водохранилищ сезонного наполнения приводит к уменьшению поверхностного притока в море и, как следствие, ведет к обмелению. Кроме того, из-за изменения климата увеличилось испарение, что также влияет на уменьшение притока.
 
Министерством экологии Казахстана по данному вопросу проведена большая работа с российской стороной. По итогам неоднократных встреч выработаны комплексные меры:
 
- утверждена и реализуется Единая дорожная карта, в соответствии с которой осуществлен сбор необходимых материалов по казахстанской части бассейна реки Жайык;
 
- принята и реализуется программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык на 2021-2024 годы. В рамках программы проводится инвентаризация и выявление источников загрязнения бассейна реки, а также реализация мероприятий на территории РК и РФ, направленных на оздоровление бассейна трансграничной реки Жайык.
 

Кроме того, сейчас проходит конференция по изменению климата в регионе Каспийского моря, организованная под эгидой Координационного комитета по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря (КАСПКОМ) и Временного Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция). На этой площадке в том числе поднимаются вопросы обмеления Каспийского моря", - заключили в пресс-службе МЭГПР.

 

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