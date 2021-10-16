Президент РК призвал страны СНГ решить проблемы использования трансграничных рек

НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Ассоциация экологических организаций Казахстана провела круглый стол, темой которого стали современные проблемы редких видов хищных птиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным председателя правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьевой, ежегодно по оценкам специалистов в Казахстане на высоковольтных линиях электропередач (ВЛЭ) погибает более 50 тыс. хищных птиц, что приводит к сокращению популяции на всем пространстве его ареала, сообщает портал strategy2050.kz.

Кроме того, в республике участились факты незаконного вывоза хищных птиц.

Ежегодно природоохранными и правоохранительными органами фиксируются факты по контрабанде диких птиц. Последствия незаконного вывоза приводит к сокращению популяции краснокнижных птиц в дикой природе Казахстана", - сказала Айгуль Соловьева, открывая заседание круглого стола.

В степях и пустынях для птиц наиболее привлекательны опоры ВЛЭ. К сожалению, контакт птицы с опорой нередко заканчивается ее гибелью от поражения электрическим током", - рассказал исполнительный директор ОФ "Центр изучения и сохранения биоразнообразия" Нурлан Онгарбаев.

По его словам, почти все ВЛЭ с оголенным проводом, не оборудованные современными эффективными птицезащитными устройствами, опасны для птиц.

Наблюдения показали, что не все хищные птицы используют Т-образную присаду и часто садятся на боковую траверсу, подвергаясь повышенному риску удара током", - посетовал спикер.

При этом присада и усы не решают проблему безопасности для птиц. Это доказано многочисленными находками погибших птиц под такими опорами.

Ежегодно от поражения электрическим током погибает порядка 3450 птиц, в том числе более 2 тыс. особо охраняемых "краснокнижных" птиц. Очевидно, что в целом по Казахстану при контактах с ВЛЭ ежегодно гибнут десятки тысяч хищных птиц", - сообщил Онгарбаев.

Решение руководитель центра видит в продуманной и качественной установке птицезащитных устройств, а также в полном отказе от воздушных линий в пользу подземных. Для этого требуется внесение изменений в законодательство об электроэнергетике, об охране, воспроизводстве и использовании животного мира, а также в нормы технологического проектирования сельских электрических сетей, отметил спикер.

Источник отмечает, что проблема гибели хищных птиц на ВЛЭ 6-20 кВ поднимается периодически с 1993 года, в том числе с привлечением внимания уполномоченного государственного органа РК по животному миру. В 2015 году МСХ РК предоставило ответ на вопрос о подсчете погибших птиц от ВЛЭ.

На сегодняшний день подсчет погибших птиц не ведется, более того, не выявлены опасные участки ЛЭП, оценок масштабов гибели не проводилось, оборудование ЛЭП птицезащитными устройствами ведется лишь на очень ограниченных участках; нормативные документы, обязывающие энергокомпании защищать птиц на ЛЭП, отсутствуют", - сообщили в ведомстве.

В этой связи Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК совместно с ПРООН и Всемирным банком в рамках проектов по сохранению биоразнообразия запланировал провести инвентаризацию всех типов ЛЭП и выделить опасные для птиц участки, разработать нормативные акты, регулирующие использование птицезащитных устройств на ЛЭП и рекомендации по оборудованию существующих ЛЭП птицезащитными устройствами.

В свою очередь, Центр изучения и сохранения биоразнообразия официально представил проект изменений нормативно-правовой базы, связанной с ограничением использования птицеопасных ВЛЭ.