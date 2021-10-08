Токаев выступил с видеообращением на KazEnergy

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НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на ХIV Евразийском форуме KazEnergy, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства выступил с видеообращением на глобальном пленарном заседании "Мировая энергетическая трилемма 2021 - баланс компонентов: навигация изменений по энергетическим регионам", проходящего в рамках Всемирной энергетической недели и ХIV Евразийского форума KazEnergy", - сообщает пресс-служба Акорды.

Президент приветствовал проведение Всемирной энергетической недели, которая впервые проводится в регионе Центральной Азии.

На этой неделе Казахстан вновь стал местом встречи руководителей и авторитетных лиц из 90 стран. В преддверии конференции по изменению климата COP26 в Глазго мы собрались, чтобы обсудить достигнутые результаты и наше видение общего будущего", - отметил президент.

Говоря о национальных приоритетах и обязательствах в этом направлении, глава государства подчеркнул твердую приверженность Казахстана глобальным усилиям в борьбе с изменением климата и целям Парижского соглашения.

Наряду с этим президент высказал мнение, что мир вступает в новую фазу развития. По его словам, новые технологии диктуют глобальный энергетический переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, водороду и ядерной энергии.

Я дал поручение правительству увеличить долю возобновляемых и альтернативных источников энергии в электрогенерации до 15% к 2030 году. На сегодняшний день в эксплуатацию введено около 2000 МВт возобновляемых источников энергии. Казахстан находится на пути к поставленной цели. Однако для достижения углеродной нейтральности одной лишь приверженности возобновляемым источникам энергии недостаточно", - считает он.

Токаев добавил, что в соответствии с его политикой правительство разрабатывает ряд национальных проектов, которые будут способствовать продвижению в таких ключевых направлениях, как производство энергии, экономичное энергопотребление, цифровизация и устойчивый экономический рост.

Полагаю, что эти разработки имеют первостепенное значение, поскольку они станут "новой нормой" для ведения бизнеса и повседневной жизни миллиардов людей".

В завершение президент отметил уникальность диалоговой площадки форума, которая предоставляет ведущим экспертам прекрасную возможность рассмотреть текущие тенденции, прогнозы и планы, призванные помочь миру достичь глобальной цели - остановить изменение климата.

Для справки:

Мировая энергетическая трилемма разработана Всемирным энергетическим советом и обеспечивает независимую и объективную оценку энергетической политики страны и ее эффективности. Оценка ведется по трем основным параметрам: энергетическая безопасность, справедливый доступ к энергии (физическая и финансовая доступность) и экологическая устойчивость.

Индекс формируется на основе открытых глобальных и страновых данных: отчётов Международного энергетического агентства (МЭА) и Всемирного банка, информации Объединенной инициативы раскрытия данных организаций (JODI), а также публичной информации и ответов представителей стран-респондентов.

В рейтинг включены 125 стран. При его расчете учитываются 32 показателя эффективности национальной энергетической политики.

С учетом принимаемых мер по достижению углеродной нейтральности, декарбонизации и энергетическому переходу, по итогам 2020 года республика Казахстан заняла в рейтинге 42 место (в 2019 году - 59-е место).