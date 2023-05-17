16.05.2023, 15:02 30086

Токаеву доложили об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии

Нурлан Абдиров также доложил о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы
Токаеву доложили об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии
Фото: Акорда
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии по проведению выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан.

Нурлан Абдиров также доложил о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов.

Напомним, 19 января указом президента на 19 марта 2023 года были назначены внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан. Параллельно с выборами депутатов мажилиса проходят выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).

Стоит отметить, что с этого года изменился порядок формирования мажилиса. Настоящая избирательная кампания проводилась по новым электоральным правилам и нормам. В этом году осуществлены переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.
 
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Теги:ТокаевЦИКдоклад

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17.05.2023, 08:15 13106

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие  

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие
Фото: Акорда
Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 70 лет.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, никаких мероприятий по поводу дня рождения не планируется - это принципиальная позиция президента.

Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Как мы уже сообщали, в этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет", - сказал он.


Токаев Касым-Жомарт Кемелевич родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ате.

telegram/ptrkkz

К.К. Токаев в 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.


В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК. В октябре 1999 года с согласия парламента указом президента Республики Казахстан был назначен премьер-министром РК. В январе 2002 года стал государственным секретарем - министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год - министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.

В январе 2007 года избран председателем сената парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

telegram/ptrkkz

В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал также должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

16 октября 2013 года вновь избран председателем сената парламента Республики Казахстан.

20 марта 2019 года принес присягу в качестве президента Республики Казахстан.

9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96%, и был избран президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года в соответствии со статьей 42 Конституции РК принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

telegram/ptrkkz

20 ноября 2022 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31% голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан.

С апреля 2021 года председатель Ассамблеи народа Казахстана. С января 2022 года председатель Совета безопасности Республики Казахстан.

Доктор политических наук. Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук. Член "Совета мудрецов" Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Почетный президент Казахстанского Совета по международным отношениям. Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов "Человек года - 2018". В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.

Автор 10 книг по проблемам международных отношений.

Награжден многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также памятными медалями.

Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.
 
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Теги:ТокаевЮбилей
16.05.2023, 17:51 25801

Токаев принял призеров чемпионата мира по боксу  

Глава государства поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве, которая стала значимым событием для всей страны
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял победителей чемпионата мира по боксу в Ташкенте Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, серебряного призера Дулата Бекбауова, а также членов и тренеров сборной Казахстана по боксу, сообщает Акорда.


Глава государства поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве, которая стала значимым событием для всей страны.

Вы завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на мировом первенстве - это замечательное достижение. Наши казахские батыры стали чемпионами мира и прославили страну. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем болельщикам, чьи голоса были слышны на трибунах в Ташкенте. Такая искренняя поддержка, несомненно, придала нашим спортсменам особую силу. Не будет преувеличением сказать, что за поединками внимательно следила вся страна. Я также с большим интересом посмотрел финальные бои. Наши ребята отдали все силы для того, чтобы достойно защитить честь страны", - подчеркнул президент.


По его словам, прошлое воскресенье стало триумфальным для боксеров Казахстана.

За океаном Жанибек Алимханулы с честью защитил свой титул. Его победа встала в один ряд с успехами боксеров в Ташкенте. Это действительно вдохновляющие события для всего казахского народа", - заявил глава государства.


Акорда

В завершение он пожелал спортсменам успехов и выразил уверенность в том, что они достойно защитят честь страны на предстоящих соревнованиях.

Руководству Казахстанской федерации бокса, спортсменам и тренерам были вручены благодарственные письма и почетные грамоты президента.

В свою очередь главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов подарил президенту боксерские перчатки.


Напомним, Казахстан выиграл уникальное золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте.
 
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Теги:ТокаевСпортБоксЧемпионатпризеры
16.05.2023, 08:04 39361

Президент посмертно наградил погибшего при тушении пожара в горах Алматы спасателя

Он награжден орденом "Айбын" ІІІ
Президент посмертно наградил погибшего при тушении пожара в горах Алматы спасателя
Фото: МЧС РК
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении орденом "Айбын" ІІІ степени Курманбекова А.Ж.", сообщила пресс-служба Акорды.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом "Айбын" ІІІ степени Курманбекова Арслана Жолдасбекұлы - старшего пожарного-спасателя пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям (посмертно)", - говорится в документе.


Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, 8 мая 2023 года Арслан Курманбеков трагически погиб, исполняя служебный долг в составе оперативной группы по тушению пожара на склоне горы в Иле-Алатауском природном парке.

Арслан Курманбеков родился 23 августа 1994 года в городе Талгаре Талгарского района Алматинской области.

Трудовой путь начал со стажера пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 9 ГУ "СПиАСР" ДЧС Алматы.

Работал пожарным, старшим пожарным-спасателем в пожарной части № 1 ГУ "СПиАСР" ДЧС Алматы.

На должность старшего пожарного-спасателя пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС был назначен в 2019 году.
 
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Теги:Спасателинаградапожар
15.05.2023, 21:05 52066

Серик Джунисбеков назначен начальником Костанайской академии МВД

Ранее Джунисбеков занимал должность начальника ДП ВКО
Серик Джунисбеков назначен начальником Костанайской академии МВД
Фото: МВД РК
Костанай. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха представил нового начальника Костанайской академии МВД имени Ш. Кабылбаева, сообщает пресс-служба МВД РК.

По согласованию с администрацией президента РК приказом министра на должность начальника Костанайской академии МВД назначен полковник полиции, магистр юриспруденции, кандидат юридических наук Серик Джунисбеков.

Трудовую деятельность он начал в 2002 году, в разные годы работал на руководящих должностях в ДП Жамбылской и Алматинской области, Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова.

Ранее Джунисбеков занимал должность начальника ДП ВКО
 
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Теги:МВДАкадемияНачальник
15.05.2023, 20:01 54251

Казахстанские миротворцы выполнили миссию в Ливане

На данный момент в составе индийского миротворческого контингента более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в выполнении миссии в Ливане
Фото: Минобороны РК
Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Проведена очередная ротация казахстанских миротворцев в составе миротворческого контингента Вооруженных сил Индии, участвующего в миссии "Временные силы ООН в Ливане", сообщает Минобороны РК.

В Международном аэропорту Алматы состоялась торжественная встреча военнослужащих, завершивших миссию в ближневосточной стране.

Казахстанские миротворцы дислоцировались в секторе "Восток" миссии ООН в Ливане. В рамках мандата ООН они осуществляли пешее и мобильное патрулирование, занимались организацией работы блокпостов. Совместно с индийским контингентом выполняли другие задачи. "В Ливане мы находились в составе индийского батальона и делали все для укрепления авторитета Казахстана на международной арене. Отмечу, что командующий восточным сектором и командование батальона высоко оценили добросовестную службу и уровень боевой подготовки наших военнослужащих", - отметил командир миротворческой группы старший лейтенант Темирлан Кумисбеков.

Ступив на родную землю, военнослужащие отведали бауырсаков и кумыса, признавшись, что очень скучали по традиционным казахским блюдам. В ближайшее время миротворцам предстоит пройти санаторно-курортное лечение, после чего они приступят к несению службы по месту постоянной дислокации.

На данный момент в составе индийского миротворческого контингента более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в выполнении миссии в Ливане.
 
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Теги:МиротворцыЛиванКазахстан
15.05.2023, 14:37 60076

В МИИР рассказали про три механизма борьбы с износом коммунальных сетей

На сегодняшний день в республике порядка 128 тысяч км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения нуждаются в ремонте
Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Три механизма финансирования реализуются в целях снижения износа и модернизации коммунальных сетей, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

В их числе: целевые трансферты, бюджетный кредит и субсидирование затрат до 50%.

Так, в целях финансирования тепловых сетей открыта бюджетная программа по выделению целевых трансфертов из республиканского бюджета, аналогично действующей программе по водоснабжению и водоотведению. При этом будет продолжено финансирование через механизм бюджетного кредитования под 0,01% со сроком на 20 лет и механизм субсидирования", - рассказали в МИИР РК.


Также Министерством национальной экономики реализуется программа "Тариф в обмен на инвестиции". Посредством внедрения программы износ сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по республике планируется снизить в среднем на 20%. Ожидается, что в свою очередь это позволит повысить качество предоставляемых гражданам услуг и уменьшить количество аварийных отключений.

Кроме того, данный механизм позволит дополнительно привлечь инвестиции в коммунальную сферу и простимулирует восстановление изношенных сетей и оборудования. Принимаемая новая тарифная политика может дополнительно простимулировать выдачу бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, в части возможности погашения бюджетного займа.

В МИИР напомнили, что с 2015 по 2022 годы в рамках бюджетного кредитования и субсидирования на модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения выделено порядка 295 млрд тенге. Также построено и реконструировано более трех с половиной тысяч километров сетей.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в республике порядка 128 тысяч км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения нуждаются в ремонте. Средний износ составляет 51%. В сфере теплоснабжения общая протяженность сетей составляет порядка 14 тысяч км, средний износ - 54%.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне.

Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
 
15.05.2023, 13:26 62266

Уголовное дело в отношении Масимова прокомментировал зампред КНБ

Он добавил, что Масимов и другие осужденные сотрудники еще могут подать апелляцию
Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова осудили за то, что он не принимал решений, которые должен был принять, заявил в кулуарах мажилиса зампред КНБ Марат Колкобаев.

По его словам, во время январских событий Масимов не отдавал сотрудникам прямого приказа оставлять здания КНБ.

Приказа не было, он просто не принял решения. Я не могу это комментировать. Как вам сказать, первый руководитель не принимал те решения, которые должен был принимать. Вот и все. Поэтому он привлекается к уголовной ответственности", - цитирует Колкобаева Informburo.


Замглавы ведомства отказался комментировать изъятие имущества у Карима Масимова, пояснив, что решение принял суд и заниматься этим должны будут судебные исполнители. Марат Колкобаев добавил, что экс-глава КНБ и другие осужденные сотрудники могут еще подать апелляцию, сообщает Zakon.kz.  

Другие подробности дела он раскрывать не стал, сославшись на то, что оно идет под грифом "совершенно секретно".

Есть закон о защите секретов. В любой стране. На сегодня уголовное дело имеет гриф "совершенно секретно". Если я сегодня разглашу все нюансы этого уголовного дела, то сяду рядом с теми, чьи дела расследуются", - заявил зампред КНБ.


Напомним, 24 апреля суд вынес приговор по делу Карима Масимова. В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.

Приговор не вступил в законную силу.

Расследование по факту государственной измены было начато 6 января 2022 года. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов, экс-заместитель председателя КНБ - начальник службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. В ходе следствия в действиях Масимова были установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Позже по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Марат Осипов. В начале ноября 2022 года Генеральной прокуратурой РК уголовное дело в отношении Масимова и других подозреваемых для рассмотрения было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Уголовное дело рассматривалось под грифом "совершенно секретно".

Позже генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, что во время январских событий по указанию экс-главы КНБ были оставлены здания департаментов КНБ Алматы и Кызылординской области.
 
15.05.2023, 08:20 58006

Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне - Смаилов

Смаилов сделал устное замечание главе МНЭ Алибеку Куантырову и объявил выговор председателю Комитета по регулированию естественных монополий Асану Дарбаеву
Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне - Смаилов
Фото: primeminister.kz
Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы комплексной модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что посредством внедрения программы "Тариф в обмен на инвестиции", разработанной по поручению президента, износ сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по республике планируется снизить в среднем на 20%. Это позволит повысить качество предоставляемых гражданам услуг и уменьшить количество аварийных отключений.

Для этого требуется отремонтировать более 145 тысяч км инженерных сетей. В этой связи в текущем году предусматривается поэтапное изменение тарифов на услуги ЖКХ с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Благодаря чему уже в этом году планируется отремонтировать свыше 5 тысяч км инженерных сетей и повысить зарплату работникам сферы ЖКХ.

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, для снижения затрат малообеспеченных граждан на коммунальные услуги предусмотрено частичное возмещение расходов в рамках оказываемой государством жилищной помощи. В конце прошлого года были внесены изменения, которые увеличивают сумму компенсации и круг лиц, претендующих на нее. По итогам 1-го квартала 2023 года жилпомощь оказана 17 тысячам семей более чем на 372 млн тенге.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что совместно со Всемирным банком и международной компанией KPMG проведен технический аудит 56 теплоэлектростанций республики. По итогам составлен рейтинг, отражающий их техническое состояние и основные технико-экономические показатели. К концу текущего месяца завершится подготовка всеобъемлющего отчета с планом мероприятий по капитальному ремонту.

Премьер-министр подчеркнул, что, учитывая проблемы отрасли, глава государства поручил реализовать программу "Тариф в обмен на инвестиции", направленную на модернизацию и капитальный ремонт всей системы жизнеобеспечения страны.

Для этого мы приняли законодательные поправки и нормативные правовые акты. Ранее мы не могли корректировать инвестиционные программы и тарифы субъектов естественных монополий. Теперь это возможно", - сказал Алихан Смаилов.


При этом он указал, что коммунальные предприятия медленно готовят необходимую документацию для корректировки тарифа и начала процесса модернизации.

Затягивание данного процесса недопустимо. Нам важно оперативно начать капитальный ремонт сетей и станций. Это первоочередная задача. Особенно это актуально для северных регионов, где короткий строительный сезон и раннее начало отопительного периода", - отметил премьер-министр.


Глава правительства подчеркнул, что сложившаяся ситуация - упущение со стороны Министерства национальной экономики. В этой связи Алихан Смаилов сделал устное замечание главе ведомства Алибеку Куантырову, а также объявил выговор председателю Комитета по регулированию естественных монополий Асану Дарбаеву за недостаточную координационную работу.

Вы знаете, что со стороны президента и населения на регулярной основе мы слышим справедливую критику в отношении качества оказываемых услуг. Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Спрос будет жесткий", - сказал Алихан Смаилов.


В заключение премьер-министр поручил оперативно организовать внесение заявок коммунальных предприятий на корректировку тарифа с целью модернизации инфраструктуры, до конца июня завершить проведение технического обследования тепловых сетей для их ремонта, а также обеспечить до конца года разработку проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам, запланированным на 2024 год.

Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
 

 

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