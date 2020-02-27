Токаеву доложили об основных итогах деятельности НК "Казакстан темір жолы"

Касым-Жомарту Токаеву доложили об основных итогах деятельности АО "НК "Казакстан темір жолы" в 2019 году и перспективах дальнейшего развития железнодорожного транспорта.
Сауат Мынбаев также проинформировал президента о некоторых законодательных и регуляторных аспектах деятельности компании.
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. В частности, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости наращивания объемов грузооборота, контейнерного транзита, а также увеличения доли местного содержания и повышения качества пассажирских перевозок.
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