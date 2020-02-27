Токаеву доложили об основных итогах деятельности НК "Казакстан темір жолы"

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "Казакстан темір жолы" Сауата Мынбаева, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарту Токаеву доложили об основных итогах деятельности АО "НК "Казакстан темір жолы" в 2019 году и перспективах дальнейшего развития железнодорожного транспорта.

Сауат Мынбаев также проинформировал президента о некоторых законодательных и регуляторных аспектах деятельности компании.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. В частности, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости наращивания объемов грузооборота, контейнерного транзита, а также увеличения доли местного содержания и повышения качества пассажирских перевозок.

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