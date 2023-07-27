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Токаеву представили проект по дактилоскопической регистрации Дополнено
С 1 января 2024 года внедряется обязательная дактилоскопическая регистрация, которая будет осуществляться при выдаче документов, удостоверяющих личность
Фото: telegram/Аqorda
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект "Дактилоскопическая регистрация", сообщает пресс-служба главы государства.
Проект позволяет самостоятельно документироваться гражданину, что сокращает время оформления документов. Главная особенность при фотографировании - распознавание лица, что исключает факты незаконного документирования.
Сообщается, что с 1 января 2024 года внедряется обязательная дактилоскопическая регистрация, которая будет осуществляться при выдаче документов, удостоверяющих личность.
Отпечатки пальцев в базу данных будут вноситься посредством дактосканеров. При последующем обращении гражданина отпечатком будет идентифицироваться его личность.
Также Касым-Жомарту Токаеву был презентован проект "Борьба с наркопреступностью". В данном проекте по противодействию наркопреступности используются информационно-аналитические программы, которые предоставляют визуально развернутые схемы преступных связей, телефонных переговоров и денежных перечислений.
Кроме того, президенту был продемонстрирован принцип работы мобильного приложения "Қорғау". Приложение предназначено для обеспечения дорожной безопасности и борьбы со злостными нарушителями. На планшет полицейского автоматически приходят сообщения о находящихся рядом "опасных" водителях.
Таким образом проводится "точечная" работа с "группой риска" - водителями, постоянно и сознательно нарушающими ПДД. Программа доказала свою эффективность. На сегодняшний день используется в 16 регионах страны и отдельных моногородах", - пояснили в пресс-службе.
Также президента ознакомили с цифровым проектом "Легализация автотранспортных средств, онлайн-передача материалов страховым компаниям с места ДТП".
В реализацию поручений главы государства проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. В целях снижения скоплений граждан в спецЦОНах разработан специальный онлайн-сервис для приема заявок. Все проверки по транспортному средству осуществляются в автоматическом режиме", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 30.06.2023, 16.50
Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали проект "Сплошное видеонаблюдение в КУИС", информирует пресс-служба главы государства.
Проект направлен на предотвращение правонарушений как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников. Контроль будет осуществляться в режиме реального времени.
Также президент поручил ввести уголовную ответственность в отношений лиц, повреждающих системы видеонаблюдения.
Кроме того, главе государства была представлена новая форма Национальной гвардии и туристической полиции.
Ранее глава государства провел расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел.