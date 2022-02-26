ТОО "Кокшетау Энерго" оштрафовано почти на 2,5 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыта "горячая линия" в посольстве Казахстана в Киеве, а также в МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В работе задействованы почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. К этой комплексной работе подключились также казахстанские загранучреждения в Польше, Молдове и Беларуси, сообщает пресс-служба МИД РК.

Руководством страны принято решение организовать репатриационные рейсы для наших граждан на безвозмездной основе.

На сегодня поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в Киеве и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской - 2, Ивано-Франковской - 2, Житомирской - 2 и в других регионах.

В настоящее время в сопровождении казахстанских дипломатов из Киева и Львова к польской границе выдвинулся автотранспорт с казахстанцами.

Посольством РК в Варшаве совместно с местными властями будет обеспечен "зеленый коридор" для граждан Казахстана для переезда от границы до аэропорта города Катовице (Польша). Пассажиры репатриационного рейса беспрепятственно (без виз) пересекут украинско-польскую границу, а также будут освобождены от обязательного карантина, сдачи ПЦР-тестов и предъявления паспортов вакцинации.

Первый репатриационный рейс будет осуществлен утром 26 февраля. Самолет вылетит из аэропорта города Катовице и, после технической посадки в Атырау, должен будет прибыть в Алматы.

В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы. В этой связи просим казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с посольством РК в Киеве и сообщить о своем местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться в Львов или Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе", - сообщили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией и продолжающими военными действиями в Украине это может быть затруднительным.

В таких случаях просим оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с посольством и почетными консульствами РК. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что посольство Казахстана в Украине занимается проработкой дополнительных маршрутов и рейсов для эвакуации казахстанских граждан.