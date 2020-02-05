Торговые границы между Казахстаном и Китаем работают в обычном режиме

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Дефицита социально значимых продуктов в Казахстане из-за вспышки коронавируса не будет. Доля китайского импорта составляет всего лишь 0,1%. Об этом сегодня на брифинге в правительстве сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.

В целом дефицита товаров из Поднебесной не ожидается, так как торговые границы между государствами продолжают работать в обычном режиме. Вместе с тем некоторые предприниматели решили воспользоваться данной ситуацией и увеличить свою прибыль, фактически намеренно завышая цены на товары под предлогом закрытия границы с КНР, сообщает "Хабар 24"

Распространение (ограничений на границе с КНР. - Прим. агентства) связано только с перемещением и взаимодействием людей , поэтому на сегодня граница по перемещению товаров не закрыта. Те контракты, которые были заключены, продолжают работать. Единственно, по Уханю - там убытков нет, когда мы приехали в Ухань, привезли наших, я сам лично возил производителей. Китайцы бесплатно предоставили павильоны, где наши смогли выставиться. Китай - он всепоглощающий, и наши товары, как пылесосом, смело", - сказал Бахыт Султанов.

Глава ведомства обратился к потребителям и призвал сообщать о случаях необоснованного повышения цен или ценового сговора по телефонам в столице 75-16-32, 74-98-32.

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