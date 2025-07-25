Владельцы ГТС будут в ответе за их состояние и безопасную эксплуатацию

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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов РК утвердило новые - Министерство водных ресурсов РК утвердило новые требования безопасности гидротехнических сооружений при их проектировании, строительстве и эксплуатации.





В регламенте ГТС распределяются на классы опасности в зависимости от характеристик и степени потенциальной опасности для окружающей среды и жизнедеятельности человека.





ГТС I класса опасности:





плотины высотой более тридцати метров и (или) объемом водохранилища более ста миллионов кубических метров;

гидроузлы с пропускной способностью более ста кубических метров в секунду.





ГТС II класса опасности:





плотины высотой более двадцати метров и (или) объемом водохранилища более пятидесяти миллионов кубических метров;

гидроузлы с пропускной способностью более пятидесяти кубических метров в секунду.





ГТС III класса опасности:





плотины высотой более десяти метров и (или) объемом водохранилища более двадцати миллионов кубических метров;

гидроузлы с пропускной способностью более двадцати кубических метров в секунду.





ГТС IV класса опасности:





плотины высотой более пяти метров и (или) объемом водохранилища более десяти миллионов кубических метров;

плотины высотой до пяти метров и (или) объемом водохранилища менее десяти миллионов кубических метров, в случаях если разрушение этих ГТС может причинить вред жизни, здоровью человека и окружающей среде;

гидроузлы с пропускной способностью до десяти кубических метров в секунду, в случаях если разрушение этих ГТС может причинить вред жизни, здоровью человека и окружающей среде.





В документе также прописаны требования по безопасности гидротехнических сооружений, отнесенных к потенциально опасным:





Обеспечение безопасности осуществляется на основании требований, предъявляемых к проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции консервации и ликвидации ГТС", - говорится в регламенте.





Для обеспечения безопасности ГТС проводятся натурные наблюдения (мониторинг) за их работой и состоянием, как в процессе строительства, так и при эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации.





При расчетах учитываются результаты инженерных изысканий, функциональное назначение и характеристики месторасположения ГТС, предполагаемые последствия разрушения несущих строительных конструкций, а также неблагоприятные сочетания нагрузок и воздействий.





Для предотвращения возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций при строительстве ГТС в сейсмоопасных районах применяются специальные проектно-конструкторские решения", - говорится в документе.





В нем также утверждены обязанности собственников (владельцев) по эксплуатации ГТС и их действия при чрезвычайной ситуации.





В частности, они обязаны обеспечивать безопасную эксплуатацию ГТС по функциональному назначению, безопасный уровень их технического состояния, а также техническое обслуживание, текущий ремонт и модернизацию.





При проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод собственник (владелец) ГТС принимает следующие меры:





соблюдает правила эксплуатации ГТС; систематически анализирует состояние безопасности ГТС; проводит регулярные обследования технического состояния ГТС; поддерживает в постоянной готовности локальные системы оповещения гражданской защиты на ГТС. обеспечивает безопасность физических лиц на ГТС.





Приказ вступит в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



