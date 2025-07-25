Владельцы ГТС будут в ответе за их состояние и безопасную эксплуатацию
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов РК утвердило новые требования безопасности гидротехнических сооружений при их проектировании, строительстве и эксплуатации.
В регламенте ГТС распределяются на классы опасности в зависимости от характеристик и степени потенциальной опасности для окружающей среды и жизнедеятельности человека.
ГТС I класса опасности:
- плотины высотой более тридцати метров и (или) объемом водохранилища более ста миллионов кубических метров;
- гидроузлы с пропускной способностью более ста кубических метров в секунду.
ГТС II класса опасности:
- плотины высотой более двадцати метров и (или) объемом водохранилища более пятидесяти миллионов кубических метров;
- гидроузлы с пропускной способностью более пятидесяти кубических метров в секунду.
ГТС III класса опасности:
- плотины высотой более десяти метров и (или) объемом водохранилища более двадцати миллионов кубических метров;
- гидроузлы с пропускной способностью более двадцати кубических метров в секунду.
ГТС IV класса опасности:
- плотины высотой более пяти метров и (или) объемом водохранилища более десяти миллионов кубических метров;
- плотины высотой до пяти метров и (или) объемом водохранилища менее десяти миллионов кубических метров, в случаях если разрушение этих ГТС может причинить вред жизни, здоровью человека и окружающей среде;
- гидроузлы с пропускной способностью до десяти кубических метров в секунду, в случаях если разрушение этих ГТС может причинить вред жизни, здоровью человека и окружающей среде.
В документе также прописаны требования по безопасности гидротехнических сооружений, отнесенных к потенциально опасным:
Обеспечение безопасности осуществляется на основании требований, предъявляемых к проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции консервации и ликвидации ГТС", - говорится в регламенте.
Для обеспечения безопасности ГТС проводятся натурные наблюдения (мониторинг) за их работой и состоянием, как в процессе строительства, так и при эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации.
При расчетах учитываются результаты инженерных изысканий, функциональное назначение и характеристики месторасположения ГТС, предполагаемые последствия разрушения несущих строительных конструкций, а также неблагоприятные сочетания нагрузок и воздействий.
Для предотвращения возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций при строительстве ГТС в сейсмоопасных районах применяются специальные проектно-конструкторские решения", - говорится в документе.
В нем также утверждены обязанности собственников (владельцев) по эксплуатации ГТС и их действия при чрезвычайной ситуации.
В частности, они обязаны обеспечивать безопасную эксплуатацию ГТС по функциональному назначению, безопасный уровень их технического состояния, а также техническое обслуживание, текущий ремонт и модернизацию.
При проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод собственник (владелец) ГТС принимает следующие меры:
- соблюдает правила эксплуатации ГТС;
- систематически анализирует состояние безопасности ГТС;
- проводит регулярные обследования технического состояния ГТС;
- поддерживает в постоянной готовности локальные системы оповещения гражданской защиты на ГТС.
- обеспечивает безопасность физических лиц на ГТС.
Приказ вступит в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ранее Минводы РК утвердило правила использования водных ресурсов водохранилищ и правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ.