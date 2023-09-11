Центризбирком заявил о готовности к референдуму по строительству АЭС в Казахстане

При этом неизвестно, когда в Казахстане могут провести референдум о строительстве АЭС

Фото: pixabay.com

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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия уже готовится к проведению референдума по поводу строительства атомной электростанции в Казахстане, заявил в кулуарах мажилиса член ЦИК РК Шавкат Утемисов.





Все необходимые подготовительные работы, в том числе составление списка избирателей, работа, которую должны провести наши территориальные избирательные комиссии, - все в плановом режиме мы готовы провести", - цитирует zakon.kz Шавката Утемисова.





При этом, по его словам, неизвестно, когда в Казахстане могут провести референдум о строительстве АЭС, отмечает sputnik.kz.





Дополнено, 06.09.2023, 13.09





Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев выразил мнение, что для проведения референдума по строительству АЭС понадобится меньше средств, чем на прошлогодний референдум по поправкам в Конституцию, сообщает Sputnik





При этом глава Минфина не смог точно ответить на вопрос, сколько именно средств понадобится для организации референдума.





Согласно бюджетному процессу, ЦИК должен отправить заказ Минфину о том, что нужен определенный бюджет, будут столько-то участков в таких-то регионах. И без таких заявок я не могу назвать примерную сумму", - сказал Жамаубаев.





При этом он предположил, что на референдум по АЭС уйдет меньше денег, чем на прошлогодний.





Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил 1 сентября принять решение о строительстве АЭС по итогам общенационального референдума.





Тогда же сообщалось, что Минэнерго начал прорабатывать детали поручения президента Токаева провести референдум, обсуждать аспекты предстоящего мероприятия в ведомстве планируют вместе с другими министерствами, депутатами парламента, экспертами отрасли и общественными активистами.





Первые публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции состоялись 22 августа 2023 года в селе Улкен Жамбылского района Алматинской области.





Местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе и отметило ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий.