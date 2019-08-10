ЦИК содействует полиции в расследовании дела об утечке персональных данных казахстанцев

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Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия РК содействует полиции в расследовании дела об утечке персональных данных казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

По изложенным в публичном поле фактам об угрозе распространения персональных данных граждан-избирателей Центральной избирательной комиссией проведено служебное расследование. По результатам расследования попыток несанкционированного доступа к серверам Центризбиркома, которые могли бы повлечь утечку конфиденциальной информации, не выявлено", - говорится в сообщении ЦИК.

В комиссии отметили, что созданием, администрированием и эксплуатацией информационно-коммуникационной избирательной инфраструктуры, в том числе единого электронного реестра граждан-избирателей, с 2005 года занимается подведомственная организация Центризбиркома - РГП "Инженерно-технический центр Центральной избирательной комиссии". Единый электронный реестр граждан-избирателей находится на серверах Центральной избирательной комиссии, которые предусматривают все меры защиты информации и не имеют внешних подключений, в том числе к сети Интернет. Таким образом, утечка данных с серверов ЦИК невозможна.

При этом установлено, что в ходе работы по совершенствованию функционала информационно-аналитической системы подрядной организацией РГП "ИТЦ ЦИК РК" использовался сервер разработки, который мог послужить источником компрометации данных. Результаты служебного расследования, а также материалы, касающиеся деятельности подрядной организации, осуществлявшей комплекс работ по заказу РГП "ИТЦ ЦИК РК", переданы в уполномоченные органы. В рамках проводимого МВД досудебного расследования оказывается активное содействие в установлении всех обстоятельств произошедшего", - указывается также в сообщении.

Напомним, в начале июля специалисты Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) обнаружили в свободном доступе в Интернете базу с полной информацией 11 млн казахстанцев . По данным МВД РК, по этому факту 22 июля 2019 года начато досудебное расследование по части 1 статьи 211 УК РК (Неправомерное распространение электронных информационных ресурсов ограниченного доступа).

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