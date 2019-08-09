Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - По делу об утечке личных данных более 11 млн казахстанцев начато досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.
Напомним, в начале июля специалисты Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) обнаружили в свободном доступе в Интернете базу с полной информацией 11 млн человек.
Как сообщили в ответ на письмо ЦАРКА в Министерстве внутренних дел РК, по указанному факту управлением полиции района Есиль департамента полиции Нур-Султана 22 июля 2019 года начато досудебное расследование по части 1 статьи 211 УК РК (Неправомерное распространение электронных информационных ресурсов ограниченного доступа).
В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", - говорится в письме МВД.
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