ЦОНы Алматы временно изменили свой график работы

Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - Центры по обслуживанию населения (ЦОНы) города Алматы временно изменили свой график работы согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы от 15 июня 2020 года №40, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению, городские ЦОНы будут принимать граждан с 10.00 до 16.00.

В связи с этим, для получения услуг в отделах обслуживания населения Алматы, необходимо бронировать очередь до 15.30. Позже бронь будет считаться недействительной.

В случае возникновения сложностей и вопросов, связанных с получением государственных услуг, граждане могут обратиться в Единый контакт-центр 1414 с мобильного и стационарного телефонов. Звонок бесплатный.

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