Тысячи фактов незаконных задержаний и расследований признали в Генпрокуратуре РК

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Сегодня органы досудебного расследования, занимаясь одновременно раскрытием преступлений, сбором доказательств, их оценкой, принятием процессуальных решений по делу, не уделяют должного внимания вопросам доказывания, на основе которого решается вопрос об уголовной ответственности конкретного лица, передает Kazakhstan Today.

Об этом говорится в концепция к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом", опубликованном на сайте генпрокуратуры.

Проблемные вопросы доказывания и оперативной нагрузки нередко решаются путем манипуляции со статистикой, фальсификацией доказательств и применением недозволенных методов следствия", - говорится в концепции.

В ведомстве также привели статистику за шесть лет: начиная с 2015 года, в рамках досудебного производства необоснованно были задержаны 2197 граждан.

Почти в три раза (с 209 до 598) возросли нарушения конституционных прав граждан. Прокурорами выявлено более 9 тысяч (9887) фактов незаконного проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий. По-прежнему превалируют ведомственные показатели (раскрываемость, направление в суд) над соблюдением прав человека: в 2,5 раза возросли жалобы на органы расследования (с 2702 в 2015 году до 6799 в 2020 году). Прокурорами отменено более 100 тысяч (129 635) решений о прерывании сроков расследования и прекращении дел, на дополнительное расследование возвращено почти 7 тысяч (6792) дел, судами более 3 тысяч (3497) дел. Число удовлетворенных прокурорами жалоб увеличилось на 46% (2015 год - 10 905, 2020 год - 15 911), судами в три раза (2015 год - 383, 2020 год - 1076).

В документе отмечается, что "неспособность к выявлению и надлежащему расследованию преступлений отдельные сотрудники правоохранительных органов компенсировали фальсификациями и манипуляциями со статистикой".

Также, по данным ведомства, в Едином реестре досудебных расследований ежегодно регистрируется 900 случаев превышения, злоупотребления сотрудниками должностных полномочий, фальсификаций доказательств и оперативно-розыскных материалов. К уголовной ответственности привлечено более 3 тысяч (3202) сотрудников, из них по коррупционным преступлениям 1,9 тысячи (1893).

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