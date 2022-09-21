У Астаны появятся новые флаг и герб

АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Маслихат столицы на сегодняшнем заседании подготовил проект решения об утверждении новых символов Астаны - флага и герба, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующий документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 октября 2022 года.

Герб столицы Республики Казахстан - города Астаны представляет собой круг с изображением двух символов "Байтерек" и "Шанырак" цвета золота на голубом фоне. В основании символа "Байтерек" изображен орнамент "кусканаты", в нижней части которого расположена стилизованная буква "Н", орнамент "кусканаты" и буква "Н" - цвета золота. Внешние края символа "Шанырак" и орнамента "кусканаты" имеют зеленую окантовку. В окаймлении внешнего кольца на красном фоне с левой и с правой стороны расположен орнамент "борікоз" - цвета золота. На нижней части герба имеется надпись ASTANA красного цвета на золотистом фоне. С левой и с правой стороны от слова ASTANA расположены по три симметричные линии - цвета золота", - сообщается в документе.

Флаг города будет представлять собой прямоугольное полотнище голубого цвета с размещением в середине герба города Астаны, от которого во все стороны отходят лучи солнца золотистого цвета.





Документ также определяет порядок использования герба столицы.





Изображение герба города Астаны может помещаться (устанавливаться) в рабочих кабинетах, в залах заседаний, на вывесках государственных органов и иных организаций по желанию их владельцев. Также он может изображаться на транспортных средствах государственных органов, а также в оформлении городского пассажирского транспорта или транспорта специальных служб, находящихся в ведении государственных органов, юридических и физических лиц. Кроме того, герб города может использоваться в художественном оформлении столицы.





При этом его не имеют права использовать юридические лица и индивидуальные предприниматели при изготовлении печатей и штампов.



