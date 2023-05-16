15.05.2023, 13:26 22726
Уголовное дело в отношении Масимова прокомментировал зампред КНБ
Он добавил, что Масимов и другие осужденные сотрудники еще могут подать апелляцию
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова осудили за то, что он не принимал решений, которые должен был принять, заявил в кулуарах мажилиса зампред КНБ Марат Колкобаев.
По его словам, во время январских событий Масимов не отдавал сотрудникам прямого приказа оставлять здания КНБ.
Приказа не было, он просто не принял решения. Я не могу это комментировать. Как вам сказать, первый руководитель не принимал те решения, которые должен был принимать. Вот и все. Поэтому он привлекается к уголовной ответственности", - цитирует Колкобаева Informburo.
Замглавы ведомства отказался комментировать изъятие имущества у Карима Масимова, пояснив, что решение принял суд и заниматься этим должны будут судебные исполнители. Марат Колкобаев добавил, что экс-глава КНБ и другие осужденные сотрудники могут еще подать апелляцию, сообщает Zakon.kz.
Другие подробности дела он раскрывать не стал, сославшись на то, что оно идет под грифом "совершенно секретно".
Есть закон о защите секретов. В любой стране. На сегодня уголовное дело имеет гриф "совершенно секретно". Если я сегодня разглашу все нюансы этого уголовного дела, то сяду рядом с теми, чьи дела расследуются", - заявил зампред КНБ.
Напомним, 24 апреля суд вынес приговор по делу Карима Масимова. В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.
Приговор не вступил в законную силу.
Расследование по факту государственной измены было начато 6 января 2022 года. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов, экс-заместитель председателя КНБ - начальник службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. В ходе следствия в действиях Масимова были установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Позже по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Марат Осипов. В начале ноября 2022 года Генеральной прокуратурой РК уголовное дело в отношении Масимова и других подозреваемых для рассмотрения было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Уголовное дело рассматривалось под грифом "совершенно секретно".
Позже генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, что во время январских событий по указанию экс-главы КНБ были оставлены здания департаментов КНБ Алматы и Кызылординской области.
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16.05.2023, 08:04 601
Президент посмертно наградил спасателя, погибшего при тушении пожара в горах Алматы
Фото: МЧС РК
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении орденом "Айбын" ІІІ степени Курманбекова А.Ж.", сообщила пресс-служба Акорды.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом "Айбын" ІІІ степени Курманбекова Арслана Жолдасбекұлы - старшего пожарного-спасателя пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям (посмертно)", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, 8 мая 2023 года Арслан Курманбеков трагически погиб, исполняя служебный долг в составе оперативной группы по тушению пожара на склоне горы в Иле-Алатауском природном парке.
Арслан Курманбеков родился 23 августа 1994 года в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.
Трудовой путь начал со стажера пожарного-спасателя Специализированной пожарной части №9 ГУ "СПиАСР" ДЧС Алматы.
Работал пожарным, старшим пожарным-спасателем в Пожарной части №1 ГУ "СПиАСР" ДЧС Алматы.
На должность старшего пожарного-спасателя Пожарной части №7 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС был назначен в 2019 году.
15.05.2023, 21:05 13071
Серик Джунисбеков назначен начальником Костанайской академии МВД
Ранее Джунисбеков занимал должность начальника ДП ВКО
Фото: МВД РК
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Костанай. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха представил нового начальника Костанайской академии МВД имени Ш. Кабылбаева, сообщает пресс-служба МВД РК.
По согласованию с администрацией президента РК приказом министра на должность начальника Костанайской академии МВД назначен полковник полиции, магистр юриспруденции, кандидат юридических наук Серик Джунисбеков.
Трудовую деятельность он начал в 2002 году, в разные годы работал на руководящих должностях в ДП Жамбылской и Алматинской области, Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова.
Ранее Джунисбеков занимал должность начальника ДП ВКО
15.05.2023, 20:01 14726
Казахстанские миротворцы выполнили миссию в Ливане
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Проведена очередная ротация казахстанских миротворцев в составе миротворческого контингента Вооруженных сил Индии, участвующего в миссии "Временные силы ООН в Ливане", сообщает Минобороны РК.
В Международном аэропорту Алматы состоялась торжественная встреча военнослужащих, завершивших миссию в ближневосточной стране.
Казахстанские миротворцы дислоцировались в секторе "Восток" миссии ООН в Ливане. В рамках мандата ООН они осуществляли пешее и мобильное патрулирование, занимались организацией работы блокпостов. Совместно с индийским контингентом выполняли другие задачи. "В Ливане мы находились в составе индийского батальона и делали все для укрепления авторитета Казахстана на международной арене. Отмечу, что командующий восточным сектором и командование батальона высоко оценили добросовестную службу и уровень боевой подготовки наших военнослужащих", - отметил командир миротворческой группы старший лейтенант Темирлан Кумисбеков.
Ступив на родную землю, военнослужащие отведали бауырсаков и кумыса, признавшись, что очень скучали по традиционным казахским блюдам. В ближайшее время миротворцам предстоит пройти санаторно-курортное лечение, после чего они приступят к несению службы по месту постоянной дислокации.
На данный момент в составе индийского миротворческого контингента более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в выполнении миссии в Ливане.
15.05.2023, 14:37 20536
В МИИР рассказали про три механизма борьбы с износом коммунальных сетей
На сегодняшний день в республике порядка 128 тысяч км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения нуждаются в ремонте
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Три механизма финансирования реализуются в целях снижения износа и модернизации коммунальных сетей, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
В их числе: целевые трансферты, бюджетный кредит и субсидирование затрат до 50%.
Так, в целях финансирования тепловых сетей открыта бюджетная программа по выделению целевых трансфертов из республиканского бюджета, аналогично действующей программе по водоснабжению и водоотведению. При этом будет продолжено финансирование через механизм бюджетного кредитования под 0,01% со сроком на 20 лет и механизм субсидирования", - рассказали в МИИР РК.
Также Министерством национальной экономики реализуется программа "Тариф в обмен на инвестиции". Посредством внедрения программы износ сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по республике планируется снизить в среднем на 20%. Ожидается, что в свою очередь это позволит повысить качество предоставляемых гражданам услуг и уменьшить количество аварийных отключений.
Кроме того, данный механизм позволит дополнительно привлечь инвестиции в коммунальную сферу и простимулирует восстановление изношенных сетей и оборудования. Принимаемая новая тарифная политика может дополнительно простимулировать выдачу бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, в части возможности погашения бюджетного займа.
В МИИР напомнили, что с 2015 по 2022 годы в рамках бюджетного кредитования и субсидирования на модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения выделено порядка 295 млрд тенге. Также построено и реконструировано более трех с половиной тысяч километров сетей.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в республике порядка 128 тысяч км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения нуждаются в ремонте. Средний износ составляет 51%. В сфере теплоснабжения общая протяженность сетей составляет порядка 14 тысяч км, средний износ - 54%.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
15.05.2023, 08:20 28071
Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне - Смаилов
Фото: primeminister.kz
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства.
В ходе мероприятия были обсуждены вопросы комплексной модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что посредством внедрения программы "Тариф в обмен на инвестиции", разработанной по поручению президента, износ сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по республике планируется снизить в среднем на 20%. Это позволит повысить качество предоставляемых гражданам услуг и уменьшить количество аварийных отключений.
Для этого требуется отремонтировать более 145 тысяч км инженерных сетей. В этой связи в текущем году предусматривается поэтапное изменение тарифов на услуги ЖКХ с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Благодаря чему уже в этом году планируется отремонтировать свыше 5 тысяч км инженерных сетей и повысить зарплату работникам сферы ЖКХ.
Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, для снижения затрат малообеспеченных граждан на коммунальные услуги предусмотрено частичное возмещение расходов в рамках оказываемой государством жилищной помощи. В конце прошлого года были внесены изменения, которые увеличивают сумму компенсации и круг лиц, претендующих на нее. По итогам 1-го квартала 2023 года жилпомощь оказана 17 тысячам семей более чем на 372 млн тенге.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что совместно со Всемирным банком и международной компанией KPMG проведен технический аудит 56 теплоэлектростанций республики. По итогам составлен рейтинг, отражающий их техническое состояние и основные технико-экономические показатели. К концу текущего месяца завершится подготовка всеобъемлющего отчета с планом мероприятий по капитальному ремонту.
Премьер-министр подчеркнул, что, учитывая проблемы отрасли, глава государства поручил реализовать программу "Тариф в обмен на инвестиции", направленную на модернизацию и капитальный ремонт всей системы жизнеобеспечения страны.
Для этого мы приняли законодательные поправки и нормативные правовые акты. Ранее мы не могли корректировать инвестиционные программы и тарифы субъектов естественных монополий. Теперь это возможно", - сказал Алихан Смаилов.
При этом он указал, что коммунальные предприятия медленно готовят необходимую документацию для корректировки тарифа и начала процесса модернизации.
Затягивание данного процесса недопустимо. Нам важно оперативно начать капитальный ремонт сетей и станций. Это первоочередная задача. Особенно это актуально для северных регионов, где короткий строительный сезон и раннее начало отопительного периода", - отметил премьер-министр.
Глава правительства подчеркнул, что сложившаяся ситуация - упущение со стороны Министерства национальной экономики. В этой связи Алихан Смаилов сделал устное замечание главе ведомства Алибеку Куантырову, а также объявил выговор председателю Комитета по регулированию естественных монополий Асану Дарбаеву за недостаточную координационную работу.
Вы знаете, что со стороны президента и населения на регулярной основе мы слышим справедливую критику в отношении качества оказываемых услуг. Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Спрос будет жесткий", - сказал Алихан Смаилов.
В заключение премьер-министр поручил оперативно организовать внесение заявок коммунальных предприятий на корректировку тарифа с целью модернизации инфраструктуры, до конца июня завершить проведение технического обследования тепловых сетей для их ремонта, а также обеспечить до конца года разработку проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам, запланированным на 2024 год.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
14.05.2023, 20:20 38076
Президент Казахстана поздравил чемпионов мира по боксу
Сборная Казахстана выиграла пять медалей на мужском чемпионате мира - 2023 по боксу в Ташкенте
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионов мира по боксу.
С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм", - написал глава государства на своей странице в Сети.
С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 14, 2023
Напомним, сборная Казахстана выиграла пять медалей на мужском чемпионате мира - 2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.
На этом турнире Казахстан выиграл четыре золотые и одну серебряную медали. Чемпионами мира в своих весовых категориях стали Санжар Ташкенбай (48 килограммов), Махмуд Сабырхан (54 килограмма), Асланбек Шымбергенов (71 килограмм) и Нурбек Оралбай (80 килограммов), а серебро завоевал Дулат Бекбауов (67 килограммов).
13.05.2023, 11:15 75461
Токаев рассказал в интервью телеканалу CCTV о построении нового Казахстана
Фото: Instagram/ptrk.kz
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью в эфире китайского телеканала CCTV ответил на вопрос о построении нового Казахстана.
Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на Евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убежден, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой", - сказал Токаев.
Он отметил, что Казахстан добьется успеха в проведении такого рода внешней политики.
Наша историческая судьба - быть миролюбивыми, извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Прежде всего с нашими ближайшими соседями, где Китай играет чрезвычайно важную роль", - сказал глава государства.
Также в интервью президент ответил на вопросы, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем.
В сентябре 2019 года я посетил Китай с государственным визитом. У нас были прекрасные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Мы договорились проводить взаимовыгодную политику сближения наших народов. Это означает, что мы должны продвигать стратегическое партнерство, вечную дружбу между обеими странами. Я думаю, что это в значительной степени отвечает долгосрочным интересам казахского народа, и я твердо привержен этой политике. И, конечно, у нас нет никаких сомнений в важности стратегического партнерства с нашим ближайшим соседом - Китаем", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что РК и КНР достигли отличных результатов в сфере экономического сотрудничества и нужно двигаться дальше.
Также в интервью президент рассказал о любимой китайской еде.
Напомним, Токаев 17-19 мая 2023 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику. В Сиане запланированы переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.
Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний. Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай".
12.05.2023, 21:08 101736
В Казахстане обсуждают правила проведения переписи населения
В переписные листы могут быть включены помимо основных вопросов дополнительные
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро национальной статистики разработало правила и сроки проведения национальных переписей. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА". Для публичного обсуждения он будет доступен до 26 мая.
Национальные переписи проводятся путем:
- заполнения переписных листов посредством опроса респондентов интервьюером с использованием планшета или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов), без или с предварительным заполнением переписных листов на основе статистических регистров или административных данных;
- заполнения респондентами переписных листов в электронном виде посредством сети интернет в онлайн режиме, без или с предварительным заполнением переписных листов на основе статистических регистров и/или административных данных.
Национальная перепись включает подготовительный, основной и заключительный периоды. Подготовительный период осуществляется в течение двух лет. В него проводят следующие мероприятия:
- разработка плана мероприятий по проведению национальной переписи;
- разработка и утверждение порядка проведения пилотной переписи, переписных листов, методологического инструментария по проведению национальной переписи, а также разработка и утверждение совместных актов о взаимодействии с государственными органами;
- организация работ по развитию объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовке обучающих программ для проведения национальной переписи, а также организация проведения обучающих семинаров для переписного персонала;
- проведение совместно с соответствующими государственными органами, комиссиями, переписным персоналом массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи;
- подбор переписного персонала и заключение с ним договоров на участие в национальной переписи;
- утверждение расчета численности интервьюеров и стоимости их услуг при проведении национальных переписей по договору возмездного оказания услуг в соответствии с бюджетным законодательством РК;
- определение порядка привлечения лиц в качестве интервьюеров при проведении национальных переписей.
Для эффективного проведения национальных переписей могут проводиться дополнительные мероприятия: испытание переписных листов, апробация организации проведения и обработки полученных данных, формирование, уточнение, а также представление уполномоченному органу списков субъектов сельскохозяйственной переписи акиматами областей и городов республиканского значения путем проведения пилотной переписи по решению уполномоченного органа.
В основной период проводятся следующие мероприятия:
- опрос интервьюерами респондентов с занесением в переписные листы полученных сведений;
- организация переписным персоналом по окончании опроса выборочного контрольного обхода респондентов с охватом не менее 10 % для определения достоверности данных переписных листов и полноты охвата респондентов;
- организация передачи полученных первичных статистических данных от респондента интервьюером уполномоченному органу;
- организация ввода данных переписных листов в информационную систему по мере их поступления.
Заключительный период осуществляется в течение двух лет. В это время реализуются следующие мероприятия:
- подведение итогов национальной переписи;
- формирование и публикация итогов национальной переписи в виде сводных данных.
В переписные листы могут быть включены помимо основных вопросов дополнительные, необходимые для изучения социально-экономического положения региона, страны.
Обработка сведений, содержащихся в переписных листах, осуществляется в условиях, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа и предотвращение их хищения, утраты, подделки или иного искажения.
Записи в переписных листах производятся на основе сведений, которые устно или письменно сообщаются респондентами без их документального подтверждения.
Сбор первичных статистических данных, не предусмотренных переписными листами, не допускается.
Предусматривается, что первичные статистические данные, полученные при проведении национальных переписей на бумажных носителях, хранятся не менее года с момента официального опубликования итогов национальных переписей. Электронные носители, содержащие первичные статистические данные, хранятся не менее 50 лет.
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