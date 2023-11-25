24.11.2023, 11:29 42041
Жилые дома и стадион строили из некачественных материалов в Жетiсу
Прокуратура привлекла к административной ответственности 9 человек
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Талдыкорган. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Сарканского района области Жетісу привлекла к административной ответственности 9 лиц за нарушения в сфере архитектурно-строительного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
К примеру, строительство двух 60-квартирных домов в г. Саркане (сумма договора составляет 1 млрд 730 млн тенге) осуществлялось с использованием некачественных и несертифицированных строительных материалов, а также без направления уведомления в ГАСК о начале строительных работ", - рассказали в прокуратуре.
Там подчеркнули, что выявление и устранение нарушений на раннем этапе строительства позволили предотвратить необратимые последствия, которые серьезно могли бы угрожать безопасности граждан в будущем.
Аналогичные нарушения выявлены при реконструкции стадиона в Саркане и капитального ремонта дома культуры в селе Алмалы.
По акту надзора прокуратуры нарушения устранены. Виновные лица привлечены к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Актау снесут 28 незаконных строений. В городе уже снесены построенные с нарушениями жилой комплекс и таунхаус. Также в Астане снесли ЖК, который строили без разрешительных документов.
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24.11.2023, 11:09 42861
Парк хранения сжиженного нефтяного газа оштрафовали более чем на 300 млн тенге в Атырау
Компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке
Фото: gov.kz
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау оштрафовали ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" за злоупотребление своим доминирующим или монопольным положением на рынке, сообщили в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
Проведенная совместно с прокуратурой проверка показала: компания применяла разные цены либо разные условия к равнозначным соглашениям, создавала препятствия к доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка и навязывала контрагенту экономически или технологически необоснованные условия договора.
Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау ТОО привлечено к административной ответственности по статье 159 КоАП РК "Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением". Компанию оштрафовали на сумму более 324 млн тенге.
Постановление суда вступило в законную силу.
24.11.2023, 08:58 49886
Трагедии с детьми в Павлодарской области: уволен ряд должностных лиц
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова от занимаемой должности были освобождены аким Кояндинского сельского округа, руководитель отдела социальной защиты города Экибастуза. Об этом сообщил аким Экибастуза Аян Бейсекин на совещании в акимате.
По моему решению от занимаемой должности освобожден аким поселка Шидерты. После проведения служебной проверки департаментом полиции будут приняты меры в отношении должностных лиц полиции Экибастуза. Строгий выговор получили медицинский персонал поселка Шидерты, главный врач поликлиники № 3, участковый инспектор села Бескауга, руководитель отдела образования, заместитель акима города, курирующая социальную сферу", - сказал аким Экибастуза.
Напомним, ранее глава региона Асаин Байханов сделал выговор Аяну Бейсекину и ряду должностных лиц.
С решением акима области о дисциплинарном взыскании в отношении меня полностью согласен. Нами будет перестроена работа, сделаны соответствующие выводы. Повторное заседание будет проведено на этой неделе", - отметил Аян Бейсекин.
За любой трагедией, связанной с детьми, стоят взрослые, которые не приняли своевременных мер для ее предотвращения. Случаи, произошедшие в селе Бескауга и поселке Шидерты, одни из таких", - заявил аким.
Он добавил, что зачастую близкие, проживающие рядом соседи, знакомые при виде проблемы в другой семье выбирают позицию замалчивания.
Обеспечение безопасности, спокойствия, предотвращение трагедий - это не только обязанность государственных служащий, а долг каждого из нас", - подчеркнул Аян Бейсекин.
Как сообщалось ранее, широкий общественный резонанс вызвало убийство семилетней Миланы Давыдовой в Экибастузе. Пропавшую девочку полицейские и волонтеры искали двое суток. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело ребенка. По подозрению в убийстве несовершеннолетней были задержаны мать девочки и ее знакомый.
Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты. Волонтеры рассказали, что, по словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани", сообщает "Павлодар-онлайн".
Ребенок был доставлен в судебно-медицинскую экспертизу, где провели вскрытие. Имеется несоответствие веса к возрасту ребенка. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов гистологического исследования. На сегодняшний день проводится разбор по данному летальному случаю", - отметили в управлении здравоохранения.
В феврале прошлого года общественность была шокирована историей о "детях-маугли" в Экибастузе. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. Дети были доведены до истощения, не могли ходить.
24.11.2023, 08:17 51306
В Казахстане выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в Казахстане ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры и развитию регионов. Это касается жилищного строительства, обновления сетей ЖКХ, работы по повышению транспортно-логистического потенциала республики и запуска новых производственных предприятий. Все эти направления обозначены в предвыборной программе президента РК Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".
Каких результатов удалось достичь в ходе исполнения предвыборной программы главы государства за один год, рассказали в правительстве.
● Продолжается активная работа по обеспечению более 1 млн семей новым жильем к 2029 году. За 10 месяцев 2023 года построено свыше 13 млн квадратных метров. Это на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ожидается, что за счет различных механизмов государственной поддержки, таких как строительство кредитного и арендного жилья, льготные ипотечные программы "Отбасы банка", субсидирование ипотек коммерческих банков со стороны "Казахстанской жилищной компании" и т.д., объем ввода жилья ежегодно будет увеличиваться на 200 тыс. квадратных метров.
● В 2023 году выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах.
● Утвержден национальный проект "Доступный интернет". Его ключевая цель - полное обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с.
В рамках проекта значительные средства будут направлены на развитие проводной и беспроводной инфраструктуры связи. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тысячах сел.
В целом по республике посредством поддержки малых и средних операторов связи высокоскоростной интернет будет доведен до 400 тыс. домохозяйств.
В рамках нацпроекта также запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог. В частности, планируется установка 487 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит покрыть мобильным интернетом 17 тысяч км автодорог. На сегодняшний день 8 тысяч км автодорог республики (30%) уже охвачены услугами мобильного интернета.
● Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года. В рамках нее предусмотрены меры по модернизации и расширению ключевых трансконтинентальных коридоров и маршрутов из Европы в Центральную Азию, Китай и Юго-Восточную Азию.
В частности, начата реализация ряда крупных железнодорожных проектов, которые значительно увеличат транзитный потенциал Казахстана. Сред них линии Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз с выходом на третий международный стык с Китаем, Дарбаза - Мактаарал и обводная вокруг Алматы. Всего в течение трех лет будет построено свыше 1,3 тысячи км железных дорог. Для сравнения: за предыдущие 30 лет построено 2,5 тысячи км железных дорог.
Вместе с тем до 2030 года планируется охватить ремонтом 11 тысяч км ж/д, что также внесет существенный вклад в увеличение пропускной способности и обеспечение безопасности движения поездов.
● Ведется работа по привлечению к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, объем перевозок грузов по которому за последнее время вырос в 2 раза, ряда европейских транспортно-логистических компаний. Планируется вступление в соответствующую ассоциацию грузооператоров из Германии, Австрии, Венгрии и стран Прибалтики.
Для повышения качества сервиса на маршруте ТМТМ между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией подписан договор о создании совместного предприятия на паритетной основе.
В целях грузопотока через территорию Казахстана правительством РК подписаны соглашения с правительством КНР, которые позволят обеспечить благоприятные условия для развития ТМТМ и привлечь дополнительные транзитные и внешнеторговые грузы. Также сторонами достигнута договоренность о создании комплексной логистической сети на территории Казахстана, в том числе посредством инвестирования в строительство контейнерного хаба в порту Актау.
● Ведется работа по расширению пропускной способности казахстанских морских портов, которая на сегодня составляет порядка 21,2 млн тонн грузов в год. Наряду с этим осуществляется строительство многофункционального морского терминала "Саржа". В совокупности к 2030 году мощность портов РК планируется довести до более 30 млн тонн.
● Продолжается строительство новых газоперерабатывающих мощностей для увеличения собственных ресурсов и дальнейшей газификации регионов.
АО "НК "QazaqGaz" ведется строительство ГПЗ мощностью 1 млрд кубометров в год на месторождении Кашаган. Также на Кашагане и Карачаганаке проектируется строительство новых ГПЗ с общим объемом переработки 6,5 млрд кубометров газа в год. Эти масштабные проекты придадут импульс развитию экономики страны и обеспечат создание новых рабочих мест.
23 октября текущего года запущен газ по 2-ой нитке газопровода "Бейнеу - Жанаозен", что позволило обеспечить стабильным газоснабжением Мангистаускую область. Ранее, 3 августа, был введен лупинг газопровода Макат - Северный Кавказ, который позволяет покрывать потребности Атырауской области. Работа по газификации продолжается.
● В рамках реализации дорожной карты по диверсификации коридоров транспортировки нефти с текущего года запущен новый маршрут в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан. Ведется работа по расширению нефтепровода Казахстан - Китай.
Ранее в правительстве отчитались о проделанной за год работе по развитию сельского хозяйства.
23.11.2023, 18:35 86336
Лидеры стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита в Минске Дополнено
Фото: Акорда
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Минск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 23 ноября, в Минске проходит совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов заявил, что следующий саммит ОДКБ планируется провести в 2024 году в Астане.
В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшняя сессия проходит в очень сложных специфических условиях стремительно нарастающей деградации международной обстановки. Напряженной складывается ситуация на Евразийском континенте и по периметру зоны ответственности ОДКБ. По его мнению, особую тревогу вызывает развитие событий на Ближнем Востоке.
В результате конфликта страдает мирное население, в большом количестве погибли безвинные люди, в том числе дети. Мириться с этим невозможно. Казахстан оказал гуманитарную помощь жителям Газы в размере одного миллиона долларов, отправив ее в структуру ООН - UNRWA/БАПОР, которая понесла беспрецедентные потери среди своего персонала, но героически продолжает свою работу. Конфликт на Ближнем Востоке раскрутил спираль фактически глобального по своим масштабам информационно-идеологического противостояния. События вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество, как минимум, на два лагеря. Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты", - цитирует президента пресс-служба Акорды.
Глава государства заявил, что Казахстан приветствует последние договоренности о временном перемирии.
Мы с самого начала настаивали на том, чтобы конфликтующие стороны приложили все усилия для объявления гуманитарной паузы и использования ее для выработки долгосрочных мер урегулирования. Кроме того, следует, наконец, под эгидой ООН обеспечить право палестинцев на создание полноценного государства по формуле "Два государства для двух народов". В этой сложнейшей ситуации тем более важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана также обратил внимание на непростую ситуацию в Афганистане и призвал международное сообщество продолжить оказывать помощь афганскому народу.
Считаем важным продолжать оказание гуманитарной помощи афганскому народу и содействовать интеграции этой многострадальной страны в региональную экономику. В текущем году Казахстан отправил в Афганистан продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты. В связи с землетрясением в октябре на западе Афганистана была также оказана экстренная помощь - направлены спасатели, кинологи и медицинские работники в город Герат", - напомнил глава нашего государства.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что разделяет озабоченность партнеров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции. Казахстан готов совместно с государствами - участниками Организации и далее противостоять этим вызовам.
Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий. Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств - участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика Организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи. ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников", - подчеркнул лидер Казахстана.
Далее глава государства отметил, что в течение года была проделана большая работа по развитию потенциала Организации и повышению эффективности механизмов противодействия вызовам и угрозам. Президент сообщил, что на заседании в расширенном составе планирует сформулировать приоритеты предстоящего с 1 января 2024 года председательства Казахстана в Организации.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан нацелен на поступательное и сбалансированное развитие Организации, укрепление коллективной безопасности с учетом национальных интересов всех государств-членов.
Лидеры стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита в Минске:
- декларация Совета коллективной безопасности;
- решение Совета коллективной безопасности о мерах по развитию системы кризисного реагирования;
- положение об объединенном пресс-центре;
- решение о начальнике и структуре Объединенного штаба;
- о бюджете организации на 2024 год;
- о председательстве и проведении очередной сессии СКБ.
23.11.2023, 14:18 99496
Сделка о передаче АМТ казахстанскому инвестору должна завершиться на следующей неделе
Фото: gmk.center
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подписать заключительный договор купли-продажи "АрселорМиттал Темиртау" планируется на следующей неделе, сообщил в кулуарах сената премьер-министр Алихан Смаилов.
Мы себе ставили дедлайн - до конца ноября завершить юридическое оформление этой сделки, и мы к этому идем. Дай бог, чтобы ничего не случилось форс-мажорного. На следующей неделе, думаю, завершим и после этого мы вас уже проинформируем", - рассказал премьер.
Он подчеркнул, что для выкупа АМТ не будут использованы бюджетные средства.
Не будут использованы средства государства, будут привлечены средства инвесторов. За счет средств инвестора мы выкупим обратно у Миттала данное предприятие. Предварительное соглашение мы заключали еще месяц назад. Теперь нам нужно подписать уже заключительный договор купли-продажи, планируем это сделать на следующей неделе. Пока не подписан этот договор, мы не можем сообщить, кто инвестор, но после этого мы обязательно проинформируем", - заверил Смаилов.
Ранее министр строительства и промышленности Канат Шарлапаев заявил, что вопрос о новом инвесторе проблемной компании "АрселорМиттал Темиртау" все еще обсуждается.
Напомним, в Казахстане выбрали инвестора, который выкупит "АрселорМиттал Темиртау". После смены собственника компания изменит название. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщал, что правительство вело переговоры о передаче активов с "АрселорМиттал" достаточно давно. Предварительные документы были подписаны 22 октября.
Ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
23.11.2023, 14:14 100161
В правительстве будут рассматривать петиции против бытового насилия
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство продолжит работу по усилению ответственности за бытовое насилие, сообщил в кулуарах сената парламента Казахстана премьер-министр Алихан Смаилов.
Я не приемлю какого-либо насилия. Тем более я сам воспитываю дочерей, мне хотелось бы, чтобы они не думали о своей безопасности в будущем и жили без какого-либо бытового насилия. Какой родитель пожелает такого детям", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что, несмотря на то что новые поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие еще не вступили в силу, госорганы обязаны рассматривать обращения граждан.
Мы в обязательном порядке должны рассматривать обращения каждого, в том числе петиции, даже если нормы вступят в силу не сейчас, а в апреле следующего года. Мы уже сейчас готовы их рассматривать", - подчеркнул Смаилов.
Работа по ужесточению ответственности за бытовое насилие проводится постепенно. Более 90 поправок уже направлены на ужесточение этого закона.
Жизнь многогранна, постоянно меняется, появляются новые технологии. Мы будем вносить поправки дополнительно. Будем работать над тем, чтобы впредь исключить такое отношение к личности", - пояснил глава правительства.
Он напомнил, что последние изменения в законодательство были внесены недавно. В частности, продлен срок ареста до 15 суток, а при повторном нарушении - до 25 суток. Кроме того, исключена возможность повторного примирения и ужесточены санкции за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью в результате бытового насилия с 3 до 6 лет.
Вместе с тем он добавил, что нормы, которые были приняты ранее, дают свой результат. Так, за четыре последних месяца количество "домашних тиранов", привлеченных к ответственности, возросло.
Если по итогам II квартала текущего года это было 7 тысяч человек, то по итогам III квартала уже 27 тысяч человек.
Согласно изменениям законодательства, теперь не требуется обязательного заявления потерпевшей стороны. Достаточно показаний свидетелей или записей с видеокамер. Зачастую потерпевшая сторона либо не пишет заявление, либо отзывает его. Теперь эта ситуация изменилась в корне. Мы видим позитивную динамику по статистике правоохранительных органов", - отметил премьер-министр.
Ранее министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из резонансных преступлений произошло на прошлой неделе. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
23.11.2023, 13:47 102366
Возвращенные активы направят на реализацию важных проектов в социальной сфере - Смаилов
На сегодня возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге, из них порядка 600 млн долларов из-за рубежа
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Возвращенные в Казахстан незаконно выведенные активы будут направлены на реализацию важных проектов в социальной сфере, в инфраструктурные проекты, а также инвестированы в производство с созданием новых рабочих мест, сообщил в кулуарах сената премьер-министр Алихан Смаилов.
На сегодня возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них порядка 600 млн долларов из-за рубежа. Это будет продолжаться", - сообщил премьер.
Он подчеркнул, что работа по возврату активов проводится строго в соответствии с принятым законом.
Что касается круга лиц, которые попадают под действие этого закона, то он четко отчерчен самим законом. То есть это те лица, которые, пользуясь административными ресурсами, получили незаконные активы. Добросовестным лицам волноваться незачем. Комиссия формирует реестр, туда включаются конкретные люди, в отношении которых у прокуратуры есть вопросы, связанные с законностью тех активов, которые имеются. С ними проводятся переговоры, чтобы передать их либо добровольно, либо судиться", - напомнил Смаилов.
Он также добавил, что озвучивать конкретные фамилии пока нельзя, поскольку есть принцип презумпции невиновности.
Но по мере того как будут результаты, мы будем вас информировать", - пообещал глава кабмина.
Напомним, вчера в правительстве сообщили о работе комиссии по возврату активов и озвучили, что на сегодня в страну возвращено порядка 1 трлн активов.
23.11.2023, 08:58 92931
Чиновников в Павлодарской области наказали после убийства девочки
Фото: акимат Павлодарской области
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Экибастуз. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После убийства семилетней Миланы Давыдовой в Экибастузе аким области Асаин Байханов провел специальное совещание по профилактике преступлений против детей, сообщили в акимате.
Жуткий случай, произошедший с семилетней Миланой Давыдовой из села Бескауга, не оставил равнодушным никого из нас. Сердце разрывается от таких новостей. Античеловеческий поступок, который не укладывается в голове. Эту трагедию, я уверен, можно было предотвратить. Гибнут дети в мирное время по нашей с вами вине, по вине взрослых", - сказал Асаин Байханов.
Аким области напомнил также о диком случае с "детьми-маугли", произошедшем в феврале прошлого года, после которого никто не извлек урок.
Глава региона обратил внимание педагогов, которые одними из первых могли заметить признаки неблагополучия в семье: в школе 17 учителей и 51 ученик. Есть упущения со стороны участкового и акима села Бескауга, слабая работа председателя комиссии по делам несовершеннолетних города Экибастуза, отметил он.
По итогам совещания глава региона озвучил принятое решение о наказании должностных лиц. Выговоры получили заместитель акима области - Айзада Курманова, курирующая работу социальной сферы, аким города Экибастуза - Аян Бейсекин, руководители управлений образования и социальной защиты области - Самал Айтказина и Альмира Дюсюпова. Также аким области поручил главе города принять меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц города Экибастуза, в том числе рассмотреть вопрос о дальнейшей работе акима Кояндинского сельского округа - Абая Хакимова.
Глава региона отметил, что все общество, и особенно уполномоченные государственные служащие, должны стоять на страже жизни и здоровья детей.
Каждая такая ситуация - указывает на равнодушие, что равноценно предательству общества, наших жителей, которые вверили нам обеспечение жизнедеятельности региона, города, села. Мы должны ответить на вопрос, в каком обществе мы хотим жить. Даже одно происшествие, повлекшее смерть ребенка - это большое несчастье, а их систематическое повторение за последнее время это большая трагедия. Дети - незащищенная часть общества, обеспечить их здоровье, безопасность и гармоничное развитие - наша основная задача. Пора об этом вспомнить", - сказал Асаин Байханов.
По информации руководителя управления образования Павлодарской области Самал Айтказиной, с начала года выявлены около 250 случаев противоправных фактов в отношении детей, из них 66 в городе Экибастузе. Такой высокий показатель эксперты связывают с недостаточным количеством специалистов органов опеки и инспекторов по делам несовершеннолетних.
Асаин Байханов поручил провести анализ и в корне пересмотреть систему профилактической деятельности в учебных заведениях, проработать комплексный план по защите детей от насилия и издевательств, установить совместный социальный патронаж участковых и социальных служб за каждой семьей из зоны риска. При этом глава региона отметил, что накладывает ограничение на привлечение к этой работе педагогов школ. Обойти и посетить каждую такую семью, ознакомиться с условиями проживания детей должны специалисты отделов образования, социальной защиты и полицейской службы.
Также необходимо повсеместно распространить линию экстренной помощи по номерам 65-00-60, 8707-491-64-05, единый канал связи "111 Аманат" уполномоченного по правам ребенка. Акиму Экибастуза поручено взять семью Давыдовых на контроль.
Аким области также поручил детально разобраться и принять соответствующие меры по случаю смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты 17 ноября.
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