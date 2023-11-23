В Актау снесут 28 незаконных строений

Фото: ДЧС Павлодарской области

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Павлодар. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области продолжают ликвидировать последствия непогоды, бушевавшей в прошлые выходные. Вечером глава региона Асаин Байханов провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, - В Павлодарской области продолжают ликвидировать последствия непогоды, бушевавшей в прошлые выходные. Вечером глава региона Асаин Байханов провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, сообщила пресс-служба акима.





Вчера специалисты приступили к восстановлению 16 социальных объектов, на которых штормовой ветер повредил кровли. Еще на 67 пострадавших зданиях работы начнутся сегодня.





По данным акимата, в восстановлении электроснабжения были задействованы 43 аварийные бригады (более 150 человек) и 68 единиц техники, в том числе привлеченные из менее пострадавших северных районов области. Из 18 сел, остававшихся без света, электричество подано в 12, продолжаются ремонтные работы в шести селах трех районов региона.





Ночью продолжались работы по восстановлению электроснабжения в районе Аккулы. В Баянаульском районе полностью выполнить ремонт и подключить всех абонентов планируется днем 22 ноября, после установки дополнительных опор линий электропередачи.





В Щербактинском районе работы осложняются тем, что поврежденные опоры находятся вблизи соснового бора. Там сейчас ведется расчистка поваленных деревьев. После этого специалисты сразу же приступят к монтажу новых опор, восстановить подачу электроэнергии они рассчитывают до конца дня", - сообщили в акимате.





Асаин Байханов отметил, что 22 ноября в регионе прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду, в связи с чем акиматам необходимо приготовиться к обеспечению дополнительной безопасности работ по восстановлению объектов.





Как сообщалось ранее, главу управления энергетики и ЖКХ уволили после урагана в Павлодарской области.



