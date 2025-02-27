26.02.2025, 12:15 35661
Уклонение от уплаты налогов на 1,3 млрд тенге пресекла прокуратура
Компанию обязали погасить задолженность
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура пресекла попытку компании избежать уплаты налогов на 1,3 млрд тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
ТОО "S" попыталось оспорить в суде налоговую задолженность на 1,3 млрд тенге, чтобы избежать налоговых обязательств. Суды области, удовлетворив иск, признали незаконным действия налогового органа о взыскании НДС в бюджет. Однако по ходатайству прокуратуры области попытка уклонения была пресечена в Верховном суде", - говорится в сообщении.
Компанию обязали погасить задолженность.
Ранее прокуратура Павлодарской области выявила факты уклонения от уплаты налогов на полмиллиарда тенге.
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26.02.2025, 19:55 40976
В Казахстане цены на бензин будут планомерно повышаться под контролем АЗРК
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 26 февраля, министр энергетики Алмасадам Саткалиев во время брифинга высказался о цене на ГСМ.
Исходя из ситуации на спрос и предложение есть достаточно большое количество факторов, влияющих на цену. В том числе - необходимость стабилизации инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру по всей цепочке добычи и переработки. Также затраты так называемых сетей, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. Исходя из практики, то есть в целом, если полностью отпустить данный рынок без каких-либо мер регуляторного воздействия, то есть именно транзитный период (...) которое государство взяло на себя обязательство", - сказал Алмасадам Саткалиев.
Он подчеркнул, что в идеале цены должны сравняться с соседними странами.
То есть на севере с РФ, на юге они будут приближаться к ценам (...) центральноазиатских государств. С целью в том числе избежания неконтролируемого экспорта казахстанских нефтепродуктов, который до сих пор продолжается, несмотря на принятые меры", - отметил глава Минэнерго.
По словам главы министерства, в ведомстве понимают, что цена должна быть социально ответственной и не дестабилизировать рынок нефтепродуктов, поэтому системно и планомерно цена будет повышаться под контролем АЗРК.
Ранее Алмасадам Саткалиев на заседании правительства рассказал, по какой цене будут продавать дизтопливо сельхозтоваропроизводителям.
26.02.2025, 18:20 45886
В Казахстане определили три перспективные площадки для строительства АЭС
Фото: Pixabay
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане правительство определило три перспективные площадки для строительства атомной электростанции в стране, заявил в ходе брифинга министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
Исходим мы из необходимости развития регионов, необходимости покрытия нагрузок на электроэнергию, исходя из необходимости диверсификации развития национальной электрической сети, то есть обеспечения соответствующего уровня надежности", - заявил министр.
В частности, по его словам, очень перспективная площадка - Балхаш.
Очень хорошая площадка Курчатов (...) Площадка Маек тоже очень хорошо подходит для строительства АЭС, там тоже достаточно большое количество плюсов (...) Исходя из устойчивости системы там можно средней мощности атомную станцию разместить", - сообщил Алмасадам Саткалиев.
Напомним, решение о выборе вендора или консорциума для строительства АЭС примут до 1 июля.
26.02.2025, 17:40 47911
Атака на КТК: Казахстан провел консультации с Украиной
Фото: КТК
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан провел консультации с Украиной после атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, заявил в ходе брифинга министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
Безусловно, работа по линии внешнеполитических ведомств ведется, и я уверен, что наше Министерство иностранных дел очень четко защищает интересы Казахстана", - сообщил министр.
Также, по его словам, для стабильной работы КТК существуют достаточно большие емкости для хранения нефти - порядка 1 млн тонн.
Прием казахстанской нефти идет без ограничений, для этого предпринят ряд технических и технологических решений. В настоящее время отгрузка идет в соответствии с установленными графиками, режим наполнения танкеров идет по согласованной ранее схеме. Это на период текущий, связанный с периодом восстановления", - добавил Алмасадам Саткалиев.
Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%.
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума.
26.02.2025, 17:01 55446
Президент Казахстана поздравил лидера Турции с днем рождения
Главы государств обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений
Фото: Акорда
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского турецкого народа, сообщает Акорда.
В ходе беседы главы государств, отметив высокую динамику развития казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства, обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, президенты по случаю предстоящего наступления месяца Рамазан пожелали братским народам Казахстана и Турции благополучия и процветания.
Напомним, вчера президент Казахстана поздравил эмира Кувейта с национальным праздником.
26.02.2025, 15:33 62826
Министра юстиции попросили дать правовую оценку отказам в возврате прежнего часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве журналисты попросили главу Министерства юстиции Ерлана Сарсембаева прокомментировать отказы в исках и петициях казахстанцев по отмене перевода времени на час назад, передает корреспондент агентства.
Насколько я знаю, ряд районов уже перешли и адаптировались к этим условиям, это если говорить о той информации, которая уже доступна в интернете. А что касается правовой оценки, это прерогатива судов, ибо только суды у нас в стране наделены правом отправления правосудия. Какая может быть после этого правовая оценка, если эта прерогатива судебного органа страны?" - ответил министр.
Напомним, первого марта 2024 года в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. По результатам опроса Kazakhstan Today свыше 60% респондентов проголосовало против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.
В конце ноября в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос пропал из приложения. Министр науки и высшего образования объяснил, почему опрос так быстро исчез с платформы. По его словам, рекомендуемая выборка составляла 200 тысяч человек, а эти цифры удалось набрать за три дня.
Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ряд граждан подали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов подал иск об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс. 18 декабря суд отказал в удовлетворении иска. Позже в суде Астаны прокомментировали решение по делу, сообщив, что "довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена". 25 февраля суд Астаны оставил без удовлетворения жалобу по иску к правительству о переводе времени.
Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор.
26.02.2025, 15:11 66166
Токаев поручил премьер-министру усилить меры по росту и диверсификации экономики
Отмечена важность системной деятельности по решению задач, касающихся инфраструктурного развития, модернизации энергетики и коммунального хозяйства
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о социально-экономическом развитии страны и повышении эффективности деятельности правительства, сообщает Акорда.
Президент был ознакомлен с ходом исполнения поручений по диверсификации и стимулированию роста экономики через масштабную программу поддержки реального сектора и модернизации инфраструктуры. Премьер-министр также рассказал о прохождении отопительного сезона, подготовке к весенним полевым работам и паводковому периоду.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе правительства по внедрению современных цифровых методов управления для содействия развитию бизнеса и привлечения частных инвестиций.
В завершение президент поручил Олжасу Бектенову активизировать усилия, направленные на обеспечение роста и диверсификацию экономики. Отмечена важность системной деятельности по решению задач, касающихся инфраструктурного развития, модернизации энергетики и коммунального хозяйства.
26.02.2025, 13:57 68111
Депутат возмутился качеством оказания услуг в поликлиниках Казахстана
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса парламента Казахстана депутат Асхат Рахимжанов высказался о низком качестве работы государственных предприятий здравоохранения, передает корреспондент агентства.
Как показывает ситуация, сегодня все поликлиники, независимо от того, оказывали или не оказывали услуги, за каждого прикрепленного к ним гражданина получают в среднем 2000 тенге в месяц корпоративного подоходного налога. Таким образом, они порой забывают о главной цели - оказание качественных услуг населению, просто-напросто зарабатывая деньги на своих услугах", - отметил мажилисмен в своем депутатском запросе.
Как рассказал депутат, столичным филиалом Общенациональной социал-демократической партии был проведен эксперимент по физической доступности медицинских услуг в государственной поликлинике. По ходу эксперимента можно отметить труднодоступность записи к врачам (контакты поликлиник в интернете не обновляются, часто по номерам не отвечают), длительные очереди у кабинетов специалистов и зачастую полная запись на приемы, несвоевременные приезды скорой помощи.
Асхат Рахимжанов отдельно упомянул разные цены на одинаковые услуги в одном городе.
Такое безобразие твориться в Астане! Страшно представить, что в регионах", - процитировал депутат столичных коллег.
По словам мажилисмена, система здравоохранения не должна ставить перед собой целью зарабатывание денег. Депутаты предложили Министерству здравоохранения РК пересмотреть государственную политику в сфере здравоохранения и все государственные предприятия здравоохранения перевести на праве оперативного управления. Как сказал Рахимжанов, тогда задача врачей будет именно лечить население.
Если граждане не смогли по вине поликлиник получить услуги в государственных поликлиниках, предусмотреть компенсацию расходов в частных медицинских центрах. Только в этом случае у них будет стимул делать все, чтобы граждане не теряли свое время и нервы, а услуги получали качественно и эффективно", - считает депутат.
Ранее прокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольных.
Почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг.
26.02.2025, 13:45 69786
Депутат предложил запретить смену пола в Казахстане
По мнению депутата, "это расширяет пределы дозволенного для деструктивных единиц, чьи желания продиктованы неприемлемыми для казахстанской культуры идеями"
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Магеррам Магеррамов подверг сомнению законность операций по смене пола в Казахстане.
Он напомнил, что президент Токаев на Ассамблее народа Казахстана заявил, что формирование правильных ценностей, взглядов и убеждений имеет принципиальное значение.
Принимая во внимание богатую историю нашей страны, ее самобытность, сохраненную предками, доставшиеся нам в наследство культурные и традиционные ценности, возникает вопрос о приемлемости для нас изменения половой принадлежности для лиц с расстройствами половой идентификации", - заявил депутат.
Согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения", лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, кроме лиц с психическими расстройствами, имеют право на смену пола. Однако само понятие "лицо с расстройствами половой идентификации" уже предполагает наличие у данного лица какого-то нарушения.
Судя по тому, что у данных лиц нет физических аномалий, обоснованно предположить, что расстройство есть либо в психике, либо в поведении. Соответственно, нельзя оправдать гормонального и хирургического вмешательства в здоровое тело человека с расстройствами психического или поведенческого аспекта и приводить его тело в состояние, которое, по мнению человека с диагнозом "расстройство", отвечает его искаженным реалиям", - считает Магеррамов.
По мнению депутата, "это расширяет пределы дозволенного для деструктивных единиц, чьи желания продиктованы неприемлемыми для казахстанской культуры идеями".
Мажилисмен попросил правительство рассказать, сколько таких операций уже проведено и сколько планируется провести, а также пояснить, почему поведенческое расстройство лечится операцией по смене пола, не противоречит ли это главному медицинскому принципу "не навреди".
Ранее Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID и другими иностранными спонсорами, заявив, что периодический всплеск "активности" некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходит не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе при финансовой поддержкой извне.
Так называемые женские марши, лесби парады, парады в центре Алматы и бесконечные попытки их проведения являются результатами деятельности таких организаций", - заявил депутат.
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