Укрепляя позиции казахского языка, не следует ущемлять статус русского языка - Токаев

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете " Ана тiлi " рассказал о своем взгляде на внедрение казахского языка как языка межнационального общения, передает Kazakhstan Today.

Было бы неправильно утверждать, что в сфере применения казахского языка за тридцать лет ничего не изменилось. Положительные изменения, безусловно, имеются. Это отмечают и сторонние наблюдатели. Правда, некоторые из них не всегда радуются такой тенденции, поскольку понимают, что она стала необратимой. Говоря о статусе казахского языка, следует воздать должное основателю нашего государства, Первому Президенту - Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Он провозгласил независимость Казахстана, когда казахи составляли в нем меньшинство. Тем не менее под его прямым влиянием казахский язык был объявлен государственным", - сказал глава государства (перевод с казахского языка - Inform.kz ).

По словам Токаева, языковая проблема имеет огромное политическое значение и при неправильном обращении с ней может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны.

В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений. Кроме того, нам следует учитывать геополитический фон, в котором особняком стоит самая протяженная в мире сухопутная граница с Россией. География - это тоже важный фактор геополитики. Но это не значит, что работа должна быть заморожена. Ее нужно продолжать, причем делать это без шума, надрыва, самовозвеличивания", - сказал президент.

Он привел в пример опыт Узбекистана.

С присущими узбекам тактом и учтивостью, не делая громких заявлений, они полностью решили языковую проблему, охотно прибегая и к русскому языку, когда в этом есть необходимость. К моему удивлению, в госорганах Узбекистана до сих пор используется русский язык, в этом весь прагматизм этого народа. И так было на протяжении всей их истории. Избегая политизации общественных взаимоотношений, отдавая предпочтение труду и торговле, узбеки из немногочисленного народа в начале ХХ века сумели стать самым крупным этносом в Центральной Азии. Поэтому пророческие слова великого Абая об узбекском народе не теряют актуальности и в нашу технологическую эпоху. Эта страна сейчас не митингует, а занимается созиданием. Извлекая уроки из истории, мы обязаны подумать о благополучии казахского народа в новой эпохе, где главенствующую роль будут играть технологии, роботы. Мир находится на пороге кардинальной трансформации. Поэтому ни в коем случае нельзя скатываться в архаику, зацикливаться на лингвистической культурологии. Почитая собственную историю, храня традиции, в то же время мы должны стремиться вперед. Постоянные стенания по поводу ущербного состояния государственного языка вызывают недоумение за рубежом, особенно в центрально-азиатских государствах. Это тот случай, когда нужно меньше говорить, больше делать. В противном случае в глазах международного сообщества мы будем выглядеть ущербной нацией", - сказал Токаев.

По его мнению, чтобы повсеместно внедрить казахский язык, во-первых, он должен стать престижным и востребованным в обществе.

При назначении на государственные должности, особенно сопряженные с общественными коммуникациями, предпочтение отдавать тем, кто наряду с профессиональными качествами хорошо владеет казахским языком. Госслужащие, не умеющие вести дискуссию и диалог на государственном языке в парламенте или на пресс-конференциях, должны стать анахронизмом. Во-вторых, нам следует поддерживать и поощрять представителей других этносов, хорошо владеющих казахским языком. Избирать их в парламент и представительные органы, назначать на высокие посты в системе государственной службы, отмечать государственными наградами. Такие люди помогут поднять казахский язык до уровня языка межнационального общения. В-третьих, проявлять толерантность и понимание к тем нашим соотечественникам, которые допускают фонетические и орфографические ошибки при использовании казахского языка. Таких ведь среди молодых людей немало. Нельзя смеяться над теми, кто стремится говорить по-казахски, напротив, мы должны поддерживать их", - заявил глава государства.

Кроме того, по его мнению, предстоит поработать над улучшением содержания телевизионных и радиопередач. Они должны стать центром притяжения общественного мнения, а не копировать российские аналоги.

Должно быть больше не дешевых развлекательных шоу, а программ, которые служат национальной идее, обращаются к коренным истокам нашего бытия. Опыт же наших среднеазиатских соседей, как мне представляется, может быть полезен для нас. В популяризации казахского языка важную роль играет кинематограф. Нам нужна качественная продукция и на историческую, и на современную проблематику", - сказал Токаев.

Он отметил, что кыргызские кинематографисты сумели снять интересный, содержательный фильм "Курманжан Датка" с бюджетом всего в 1,5 млн долларов. При этом, по мнению президента, казахстанские кинематографисты запрашивают гораздо большие бюджеты, но качество фильмов не всегда высокое. По его словам, сейчас кинематографическое сообщество погрузилось во внутренние распри, что мешает продуктивному творчеству.

Но посыпать голову пеплом тоже не стоит. Меня радует, что политическая блогосфера смещается в сторону казахского языка. Другое дело, нам нельзя скатываться на позиции бездумного национализма и радикализма. Далее. Укрепляя позиции казахского языка, не следует ущемлять статус русского языка. Как я сказал выше, язык - это большая политика, поэтому поспешность и шапкозакидательство могут нанести ущерб нашей государственности. В практическом плане преподавание точных наук в вузах можно оставить на русском языке. Здесь для нас полезен опыт Малайзии, где вначале решили отказаться от английского языка, но затем восстановили его статус в вузах и как средство дипломатических коммуникаций. Наше подрастающее поколение наряду с казахским должно свободно владеть и русским языком. Это веление времени. В начальных классах школ приоритет следует отдать казахскому языку. Также необходимо обучать и русскому языку. А к изучению английского можно приступить с 5-6 классов ", - считает президент.

Он отметил, что демография развивается в пользу казахского языка.

Это значит мы обязательно достигнем поставленной цели. Не будем забегать вперед. Поспешность - плохой попутчик на этом сложном пути, где еще много подводных камней. Но уповать на благоприятную тенденцию тоже не будем. Нужно действовать умно, с полным пониманием исторической ответственности. Только цивилизованным путем мы сможем превратить казахский язык в язык науки", - резюмировал глава государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства