Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Условия для обращения в автомойки и химчистки разъяснили жителям Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Руководитель отдела надзора и контроля за неинфекционными заболеваниями на рабочих местах и объектах коммунального назначения Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана Гульнара Калиева разъяснила, что автомобили разрешается мыть только тем, у кого имеется разрешение не передвижение", - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии.

Кроме этого, в период с 09.00 до 19.00 можно обратиться в ближайшую химчистку или прачечную, в том случае, если не оказывается услуга по забору белья и обратной доставки. В этом случае разрешается самостоятельно поехать в ближайшую химчистку.

Калиева также отметила, что посты по городу тщательно проверяют основание для выхода из города.

Как сообщалось ранее, Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК утвержден перечень предприятий , которые могут начать работу с 20 апреля в городах Нур-Султан и Алматы.

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