В АФМ созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий

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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С целью выявления и пресечения преступлений в сфере цифровых технологий АФМ созданы специальные подразделения, - С целью выявления и пресечения преступлений в сфере цифровых технологий АФМ созданы специальные подразделения, сообщили в пресс-службе ведомства.





В результате выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью с оборотом более 36 млрд тенге. Кроме того, выявлены три факта хищения средств государства, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг", - говорится в сообщении.





По данным АФМ, 23 мая 2024 года осужден на 6,5 года один из руководителей Комитета МКС РК и директор подрядной организации за хищение 105 млн тенге бюджетных средств, выделенных на техническое сопровождение в течение шести месяцев информационной системы "Единый электронный архив документов", которая фактически на тот момент не функционировала.





В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году вынесено шесть приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью 1,2 млрд тенге.





Кроме того, по данным АФМ, 22 апреля 2024 года к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, на 58 млн тенге и суммы полученного преступного дохода в размере 5,8 млрд тенге приговорен гражданин РФ, который с 2020 по 2022 года занимался незаконным обменом криптовалюты. Приговор вступил в законную силу.





АФМ сообщает, что в соответствии с законом "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана".