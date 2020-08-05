В Акмолинской области строят необходимую инженерно-коммуникационную инфраструктуру

Кокшетау. 4 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области в рамках государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер" ведется строительство необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры к районам массовой жилищной застройки, а также индивидуального жилья, передает Kazakhstan Today.

В управлении внутренней политики отметили, что подведение инженерных коммуникаций к местам застройки является ключевым моментом, от которого зависит готовность сдачи домов в эксплуатацию. Сегодня осуществляется реализация 15 проектов к районам многоквартирной жилищной застройки и ИЖС в семи регионах области.

По информации управления строительства, в этом году планируется обеспечить сетями водо- и электроснабжения дополнительно 661 земельный участок в Аккольском районе и областном центре. По сравнению с 2018 годом, когда инженерными сетями был обеспечен 431 земельный участок, их количество возросло на 65,2%.

Всего за прошедшие два года 1368 земельных участков были обеспечены сетями к районам ИЖС. На сегодня реализовано 152 участка, из них 137 участков выдано очередникам, на 15 участках построены дома. При своевременной застройке 1368 земельных участков можно ввести в эксплуатацию ориентировочно 140 тыс. квадратных метров индивидуального жилья", - отметили в ведомстве.

До 2022 года планируется обеспечить инженерными сетями к районам ИЖС 5820 земельных участков в 8 регионах области.

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