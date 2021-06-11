В Алматы назначили руководителя ДЭР

АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - На должность руководителя департамента экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы назначен Емберген Кудайбергенов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Жаната Элиманова на должность руководителя департамента экономических расследований по городу Алматы назначен Кудайбергенов Емберген Сакенович", - сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.

Емберген Кудайбергенов трудовую деятельность начал в 1997 году в органах внутренних дел. В разные годы работал на руководящих должностях в органах финансовой полиции, в Карагандинской академии МВД РК, в органах по управлению госимуществом.

С февраля 2020 года занимал должность руководителя ДЭР по Жамбылской области.

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