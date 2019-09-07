В Алматы выявили 563 предпринимателя без регистрации

Алматы. 6 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы выявили 563 случая осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации в органах государственных доходов, передает Kazakhstan Today.

Департаментом государственных доходов по городу Алматы посредством интернет-ресурсов проведен дистанционный анализ касательно выявления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации, облагаемых фиксированным налогом в органах государственных доходов. По результатам инвентаризации установлено 563 объектов, облагаемых фиксированным налогом, не зарегистрированных в органах государственных доходов. Потери от данных объектов в месяц составляют 12,1 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

В ходе проведенной работы по состоянию на 2 сентября 2019 года поставлены на регистрационный учет в органах госдоходов по фиксированному налогу 119 новых объектов.

В департаменте проинформировали, что решением маслихата Алматы от 8 апреля 2019 года №330 ставки фиксированного налога для предпринимателей были существенно снижены.

В частности, налог на: игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с одним игроком снижен с 12 МРП до 9 МРП, или на 25%; игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с участием более одного игрока, снижен с 18 МРП до 13 МРП, или на 28%; игровую дорожку (боулинг) снижен с 42 МРП до 20 МРП, или на 48%; бильярдный стол снижен с 25 МРП до 15 МРП, или на 40%.

Налогоплательщикам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации, облагаемую фиксированным налогом, необходимо встать на регистрационный учет в органах государственных доходов по Алматы.

В случае осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации для объектов, облагаемых фиксированным налогом, предусмотрена административная ответственность по статье 275 КоАП РК (за сокрытие дохода) в размере 200% от суммы фиксированного дохода.

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