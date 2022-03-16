В Атырау прокуратура выявила факты незаконного привлечения граждан к ответственности

АТЫРАУ. 15 МАРТА - По словам начальника отдела по защите общественных интересов прокуратуры города Атырау Ерлана Какиева, сотрудники управления полиции составляли административные протоколы без ведома лиц, в качестве наказания применяли взыскания в виде предупреждения и штрафа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Граждан обвиняли в загрязнении мест общего пользования, а также в нарушении правил содержания и выгула домашних животных. При этом сами нарушители даже не подозревали о совершенных "нарушениях", сообщает " АЖ ".

По данному факту в отношении сотрудников полиции возбуждены уголовные дела по части 2 ст 416 УК РК (фальсификация доказательств по делам об административных правонарушениях) и направлены для расследования в управление собственной безопасности департамента полиции Атырауской области.