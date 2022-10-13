В Баку состоялось заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ

Фото: МО РК
Баку. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Марат Хусаинов принял участие в заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств, прошедшем в столице Азербайджана Баку, сообщает Министерство обороны Республики Казахстана.
По данным ведомства, в ходе совещания обсуждена военно-политическая обстановка. Заслушаны доклады о практических мероприятиях по развитию объединенной системы контроля, оценки радиационной, химической и биологической обстановки, о материально-техническом оснащении и принципах деятельности совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников СНГ.
Также участники встречи обсудили проект плана работы совета министров обороны на предстоящий год, рассмотрели вопросы организации учения войск объединенной системы противовоздушной обороны "Боевое содружество - 2023".