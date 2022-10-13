В Баку состоялось заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ

Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения Казахстана на 1 сентября этого года составила 19 666,8 тыс. человек, в том числе городского - 12 131,1 тыс. (61,7%), сельского - 7 535,7 тыс. (38,3%) человек. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 163,7 тыс. человек или на 0,8%, сообщает Бюро национальной статистики РК.

Естественный прирост населения республики за январь-август 2022 года по сравнению с прошлым годом снизился на 3,6% и составил 172,4 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,19 человек", - сообщает агентство.

За январь-август 2022 года родилось 263,8 тыс. человек, что на 11% меньше, чем в минувшем году. Число умерших за аналогичный период составило 91,4 тыс. человек, что на 22,3% меньше, чем в январе-августе 2021 года.

За полгода в республике зарегистрировано 2 208 умерших младенцев в возрасте до 1 года.

С января по август в страну прибыли 9 595 человек, число выбывших из страны - 18 275 человек, сальдо миграции составило - 8 680 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,4%, выбывших - 85,1% от общего числа мигрантов", - говорится в отчете.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 2,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны: городах Алматы (24 711 человек), Астана (22 960 человек) и Шымкент (2 154 человека).