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В Баку состоялось заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ

12.10.2022, 17:46 23231
В Баку состоялось заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ
Фото: МО РК
Баку. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Марат Хусаинов принял участие в заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств, прошедшем в столице Азербайджана Баку, сообщает Министерство обороны Республики Казахстана.

 
По данным ведомства, в ходе совещания обсуждена военно-политическая обстановка. Заслушаны доклады о практических мероприятиях по развитию объединенной системы контроля, оценки радиационной, химической и биологической обстановки, о материально-техническом оснащении и принципах деятельности совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников СНГ.

 
Также участники встречи обсудили проект плана работы совета министров обороны на предстоящий год, рассмотрели вопросы организации учения войск объединенной системы противовоздушной обороны "Боевое содружество - 2023".
 

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Численность населения Казахстана превысила 19,5 миллиона человек

13.10.2022, 18:29 66
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения Казахстана на 1 сентября этого года составила 19 666,8 тыс. человек, в том числе городского - 12 131,1 тыс. (61,7%), сельского - 7 535,7 тыс. (38,3%) человек. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 163,7 тыс. человек или на 0,8%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
 

Естественный прирост населения республики за январь-август 2022 года по сравнению с прошлым годом снизился на 3,6% и составил 172,4 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,19 человек", - сообщает агентство.

 
За январь-август 2022 года родилось 263,8 тыс. человек, что на 11% меньше, чем в минувшем году. Число умерших за аналогичный период составило 91,4 тыс. человек, что на 22,3% меньше, чем в январе-августе 2021 года.
 
За полгода в республике зарегистрировано 2 208 умерших младенцев в возрасте до 1 года.
 
С января по август в страну прибыли 9 595 человек, число выбывших из страны - 18 275 человек, сальдо миграции составило - 8 680 человек.
 

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,4%, выбывших - 85,1% от общего числа мигрантов", - говорится в отчете.

 
Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 2,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны: городах Алматы (24 711 человек), Астана (22 960 человек) и Шымкент (2 154 человека).
 

Токаев провел встречу с президентом Палестины

13.10.2022, 15:35 2916
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Шестого саммита СВМДА президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Палестиной, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.
 
Подчеркивается, что глава государства отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей.
 
Со своей стороны Махмуд Аббас поблагодарил Касым-Жомарт Токаева за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита.
 
Президент Палестины выразил уверенность в том, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению взаимного сотрудничества.
 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана.
 

Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана

13.10.2022, 14:50 3921
Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана
Фото: telegram/БОРТ №1
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Собеседники обсудили перспективы казахстанско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
 

Президент назвал Пакистан одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии. Он высказал удовлетворение динамикой развития торгово-экономических связей между двумя странами", - информирует пресс-служба.

 
Также отмечены перспективы налаживания взаимодействия в транспортной, транзитно-логистической, энергетической сферах. Подчеркнута важность скорейшего возобновления прямого авиасообщения между странами, а также активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.
 
В свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия президента Пакистана Арифа Алви и отметил, что взаимоотношения между странами поступательно развиваются.
 
Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI саммите СВМДА.
 

Токаев предложил провести в Астане конференцию по проблемам экологии в странах СВМДА

13.10.2022, 10:50 8226
Токаев предложил провести в Астане конференцию по проблемам экологии в странах СВМДА
Фото: telegram/bort_01
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, затронул нарастающие проблемы изменения климата в регионе и предложил в 2024 году провести конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА.
 

Становится все более важным экологическое измерение. Изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 миллионов человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26% ВВП. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана. Климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков", - высказался глава государства.

 
Он подчеркнул, что для Азии является крайне актуальным вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах.
 

Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии", - сказал Токаев.

 
Также в своем выступлении президент Казахстана отметил необходимость реально работающего механизма обеспечения продовольственной безопасности.
 

Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать "зеленые коридоры" между государствами - членами СВМДА для данной категории товаров", - заявил он.

 
Также, по его словам, представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане.
 

Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями", - сказал Токаев.

 
Глава государства подчеркнул, что экономические меры можно считать эффективными, только если они ориентированы на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов.
 

Успешное проведение заседания Молодежного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА. Большие перспективы открывает создание партнерской сети ведущих университетов государств - членов СВМДА. Посредством данной сети можно было бы обмениваться разработками в IT, нанотехнологии и возобновляемых источниках энергии", - добавил Токаев.

 

Президент РК предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку

13.10.2022, 10:38 8636
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил трансформировать финансовый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в постоянно действующую площадку.
 

Финансовый саммит был инициирован Китайской Народной Республикой для активизации сотрудничества государств - членов СВМДА в области финансов. Трансформация финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания", - сказал Токаев на VI саммите СВМДА в Астане.

 
Он отметил, что на пространстве СВМДА, в Шанхае, Дубае и в Астане, успешно работают крупные финансовые центры и для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал.
 
Также президент Казахстана считает своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности.
 

Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - акцентировал он.

 

Токаев обсудил с вице-президентом Вьетнама развитие взаимоотношений двух стран

13.10.2022, 09:36 10146
Токаев обсудил с вице-президентом Вьетнама развитие взаимоотношений двух стран
Фото: Акорда
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан, сообщает Акорда.

В ходе встречи президент Казахстана поблагодарил вьетнамскую сторону за активное участие в работе СВМДА и отметил высокий уровень плодотворного сотрудничества между странами.

Собеседники подчеркнули успешное развитие торгово-экономического взаимодействия, укрепление культурно-гуманитарных связей, открытие авиарейсов между Казахстаном и Вьетнамом. Также был отмечен имеющийся потенциал для наращивания контактов торговой, туристической, аграрной, транспортно-логистической и финансовой сферах", - рассказали в пресс-службе президента РК.


В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку.

В свою очередь Во Тхи Ань Суан от имени своего руководства передала приглашение президенту Казахстана посетить с визитом Вьетнам.
 

Глава государства подписал закон о торговом взаимодействии стран ЕАЭС с Ираном

12.10.2022, 20:33 21041
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК подписал закон "О ратификации протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Протокол направлен на укрепление экономического сотрудничества между государствами - членами Евразийского экономического союза и Ираном. Закон окажет положительное влияние на увеличение товарооборота между Казахстаном и Ираном.
 

Глава Минкультуры и спорта подписал ряд двусторонних документов о сотрудничестве с Турцией и Катаром

12.10.2022, 19:38 22306
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY -В рамках государственных визитов президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бен Хамад Аль Тани в Казахстан состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе и по линии Министерства культуры и спорта, сообщает пресс-служба МКС РК.
 
Министр культуры и спорта Даурен Абаев подписал меморандум о сотрудничестве между МКС РК и Министерством культуры и туризма Турции в области музейного дела, охраны и реставрации памятников. Документ направлен на организацию совместных научно-исследовательских экспедиций на памятниках эпохи тюркского периода, реализацию совместных проектов в области музейного дела, сохранение и реставрацию объектов историко-культурного наследия, содействие проведению и организации курсов переподготовки в области охраны, сохранения и популяризации культурного наследия и другое.
 
Также подписан меморандум о сотрудничестве в области культуры. Он направлен на обмен опытом и сотрудничество в сферах музыкального, театрального искусства, а также обмен информацией и стажировками сотрудников сферы культуры.
 
Наряду с этим с Катаром подписана первая исполнительная программа в области спорта на 2023-2025 годы. Программа предусматривает обмен опытом и информацией, связанной со спортивными вопросами путем организации стажировок, семинаров сотрудников области спорта. Также подписана программа в области культуры и искусства на 2023-2025 годы. В рамках документа будет осуществляться сотрудничество в сфере культуры путем обмена опытом в области библиотек и сохранения культурного наследия, архивного дела, а также в организации музыкальных фестивалей и других мероприятий.
 
Еще один меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма и имиджевых мероприятий подписан с Катаром. Он направлен на создание благоприятных условий для развития сотрудничества между туристскими агентствами двух стран, поощрение инвестиций в сферу туризма, а также содействие проведению различных имиджевых мероприятий, включая выставки и конференции, привлекательные для туристов.
 

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