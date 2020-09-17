В ДГД по Мангистауской области прокомментировали фейк о штрафах

Актау. 16 сентября. Kazakhstan Today - В последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в случае непогашения долгов (по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства, уплачиваемые физлицами) за истекшие налоговые периоды до 1 октября, помимо пени, будут начисляться штрафы в размере 8 МРП (около 20000 тенге), передает Kazakhstan Today.

Официально заявляем, что данное сообщение не соответствует действительности", - сообщили в ДГД по Мангистауской области.

Действующим Налоговым кодексом РК предусмотрено начисление пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом штрафные санкций законодательством не предусмотрены.

9 сентября в Минтруда и соцзащиты населения назвали фейком информацию об изменении пенсионного возраста, распространяемая в мессенджерах и соцсетях.

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