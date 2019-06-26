Караганда. 25 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области отремонтируют более 300 километров дорог местного значения, передает Kazakhstan Today.

В рамках реализации идеи улучшения внутрирегиональной мобильности из послания Елбасы народу Казахстана от 10 января 2018 года, средний ремонт предусмотрен на 19 участках автодорог местного значения общей протяжённостью больше 300 километров, которые затрагивают свыше 60 населённых пунктов в области", - сообщили в пресс-службе акима региона.

В акимате отметили, что продолжается реконструкция трассы Новодолинка - Шахан - Молодецкое протяжённостью 17 километров. Завершить работы планируют в 2020 году. Также по поручению акима области начат капитальный ремонт проблемного участка протяженностью 19 километров на автодороге Караганда - Сарань - Шахтинск.

Кроме того, в области идёт масштабная реконструкция трасс республиканского значения, которая начались в 2013 году. Тогда было принято решение капитально отремонтировать дороги от столицы до Караганды, а затем до Балхаша и Алматы. Общая протяженность трассы составляет 662 километра.

Сейчас в разгаре реконструкция 15 километров трассы Караганда - Темиртау. Наряду с основными работами здесь устраняют дефекты бетонного полотна", - отметили в пресс-службе.

Также продолжается строительство объездной дороги вокруг Караганды , где сейчас работают около 600 единиц техники и более тысячи человек. В настоящее время идет укладка верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона и сооружаются транспортные развязки. Открыть проезд по этой трассе планируют до конца этого года.

В апреле текущего года ремонт начался на трассе Караганда - Балхаш . В порядок приведут 362 километра. Завершат работы в 2022 году. На участке трассы протяженностью 143 километра из Балхаша в сторону Алматы активная фаза работ начнётся в следующем месяце.

Реализация всех этих инфраструктурных проектов имеет важное социальное и экономическое значение. Созданы около 2000 рабочих мест, в реконструкции задействовано более 500 единиц машин и спецтехники", - заключили в пресс-службе.

Напомним, что в Карагандинской области с прошлого года значительно увеличился ремонт дорог местного значения . За 2018 год было отремонтировано 800 километров местных дорог против 370 километров годом ранее.

Отдельное внимание уделено ремонту дорог к мавзолеям и историческим местам . В 2018 году на ремонт дорог, ведущих к сакральным объектам в регионе, выделено 2,7 млрд тенге.

В 2018 году на реализацию программы "Нурлы жол" в Карагандинской области выделили 9,9 млрд тенге . На эти деньги в регионе отремонтировали мосты, провели средний ремонт дорог и привели в порядок тепловые сети.

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