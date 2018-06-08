В Карагандинской области отремонтирую дороги к мавзолеям и историческим местам

Караганда. 8 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области туристы смогут путешествовать к архитектурным и историческим памятникам с большим комфортом. В 2018 году на ремонт дорог, ведущих к сакральным объектам в регионе, выделено 2,7 млрд тенге. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций, посвящённом реализации программы "Рухани жангыру", сообщил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, передает Kazakhstan Today.

"Спецпроект "Касиетті Казакстан" нацелен на духовное развитие человека, основанное на его связях с родной землёй. Исторически сложилось так, что Караганда имеет образ региона, который ассоциируется с индустриализацией, шахтами, Карлагом. Мы бы хотели сломать этот стереотип, чтобы Карагандинская область приобрела статус колыбели казахской государственности благодаря Улытау", - цитирует Ерлана Кошанова пресс-служба акима.

По информации главы региона, в 2017 году начался ремонт автодороги Караганда - Жезказган, который завершится в нынешнем году. Это решает проблему труднодоступности Улытау.

"В этом году мы начали ремонт дорог, ведущих к сакральным объектам Улытау, к мавзолеям Алаша-хана, Жошы-хана, к историческим местам Хан Ордасы и Алтын Шокы общей протяжённостью 100 километров. На эти цели будет затрачено 2,7 млрд тенге. Вместе с тем, необходимо ещё более 5 млрд тенге для строительства подъездных дорог к сакральным объектам. Эту работу нам предстоит проделать", - проинформировал Кошанов.





По его сведениям, в 2017 году Улытау посетили около 11 тыс. человек. Но потенциально туристов может быть гораздо больше.

В акимате также отметили, что для улучшения туристической инфраструктуры в посёлке Улытау планируется строительство Визит-центра, где можно будет заказать экскурсии, получить информацию о маршрутах и местах размещения.

В региональную карту включены 43 сакральных объекта местного значения и 21 - общенационального. Всего в области насчитывается 2700 памятников истории и культуры.

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