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В Казахстане будут отмечать День энергосбережения

04.04.2019, 10:50 6724
Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане появилась новая праздничная дата - День энергосбережения, который будет отмечаться 11 ноября, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно постановлению правительства от 28 марта 2019 года "О внесении дополнения в постановление правительства РК от 31 октября 2017 года №689 "Об утверждении перечня праздничных дат в РК", перечень праздничных дат дополняется пунктом 42-1 следующего содержания: "42-1. День энергосбережения - 11 ноября".
 
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
 

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