Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане два налога объединят в один платеж, сообщил на брифинге министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, передает Kazakhstan Today.

Уже подготовлены предложения по объединению двух налогов в один платеж и отмене одного налога. Так, предлагается налог на имущество физических лиц и земельный налог с физических лиц объединить в один платеж. Это позволит сократить издержки на заполнение квитанций, комиссии банков и т.д. Также предлагается отменить земельный налог многоквартирными жилыми домами. Это позволит уменьшить ошибки при уплате налогов и освободит от сложных расчетов. Это коснется порядка 3 млн налогоплательщиков", - сказал министр.

По его словам, также отдельно будут рассмотрены новые предложения. "Например, налоги и удержания с фонда оплаты труда, можно будет посмотреть и объединить в один платеж. Это значительно упростит уплату для МСБ. А также различные платы и сборы за предоставления разрешений также можно оптимизировать в укрупненные платежи", - пояснил Даленов.

Что касается сроков внедрения. Уже по подготовленным предложениям срок введения предполагается с 2021 года. По остальным, которые будут обсуждаться, срок введения предполагается с 2022 года", - уточнил он.

Как сообщалось ранее, по поручению главы государства в Казахстане проведут работу по минимизации количества налогов и платежей . На сегодня в Налоговом кодексе предусмотрены 12 видов налогов, 48 подвидов налогов, 10 плат и 6 сборов. Соответственно будет проведена работа по минимизации количества налогов и платежей. Будет изучен вопрос применения права уплаты розничного налога с оборота на альтернативной основе для наиболее пострадавших секторов экономики. А также изучены возможности дифференциации налоговых ставок.

Кроме того, будет разработан свод ключевых бюджетных коэффициентов и введена оценка эффективности и устойчивости бюджетной политики.

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