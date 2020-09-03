Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане проведут работу по минимизации количества налогов и платежей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, на сегодня в Налоговом кодексе предусмотрены 12 видов налогов, 48 подвидов налогов, 10 плат и 6 сборов. Соответственно будет проведена работа по минимизации количества налогов и платежей.

Будет изучен вопрос применения права уплаты розничного налога с оборота на альтернативной основе для наиболее пострадавших секторов экономики. А также изучены возможности дифференциации налоговых ставок.

Кроме того, будет разработан свод ключевых бюджетных коэффициентов и введена оценка эффективности и устойчивости бюджетной политики.

В рамках внедрения "расширенного бюджета" будет внедрена комплексная оценка государственных финансов путём включения внебюджетных фондов в консолидированный бюджет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства